Societat
Tarragona commemora el Dia del Dol Gestacional i Perinatal amb una jornada d’acompanyament
L'acte ha reunit famílies, professionals i entitats per reivindicar més visibilitat i sensibilitat envers aquestes pèrdues
Avui s’ha celebrat als jardins de l’Àncora, al passeig marítim Rafael Casanova, la Jornada d’Acompanyament al Dol, un acte organitzat pel Tanatori Municipal de Tarragona, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l’Associació A Contracor, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal.
«L’objectiu de la jornada és ajudar a normalitzar el dol d’aquelles famílies que han perdut un fill o filla», explica Ivana Martínez, presidenta d’EMSERFUMT. «Molts cops aquestes pèrdues es converteixen en un tabú social, perquè no s’acaben de comprendre. Per això aquest acte es planteja un doble objectiu: donar un missatge a les mares, als pares i a les famílies que no estan soles, que les entenem, i al mateix temps compartir el record amb elles d’aquells fills i filles que no van poder abraçar mai o no amb les circumstàncies que els hagués agradat. Hem de seguir treballant perquè, a nivell legal, aquests fills i filles tinguin la visibilitat que mereixen».
La jornada ha començat al matí, al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, on quinze persones han confeccionat saquets solidaris que es lliuraran als diferents hospitals per posar-los a disposició de les famílies que han hagut de passar pel part del seu nadó mort.
«Aquest acte ja forma part de la programació dels centres cívics de la ciutat i enguany s’han confeccionat 66 saquets, 20 més que l’any passat», ha remarcat la consellera d’Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials, Cecília Mangini.
A la tarda, la jornada ha continuat als jardins de l’Àncora amb un taller familiar de pintura de samarretes i un espai de reflexió amb un mural de missatges i relats de dol, un racó íntim pensat per compartir, expressar i recordar. L’acte s’ha tancat amb una actuació musical.
Durant la trobada s’ha llegit el manifest del Dia Mundial del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, que posa de manifest la necessitat de visibilitzar aquestes pèrdues i reconèixer el dol de les famílies. El text denuncia que la mort gestacional, perinatal i neonatal continua sent un tabú, que genera aïllament, desemparament i invisibilitat, i lamenta que els sistemes sanitaris i jurídics encara no estiguin preparats per acompanyar adequadament aquestes morts, deixant les famílies sense informació, recursos, temps ni espais per al dol.
També assenyala que els processos d’interrupció de l’embaràs per causes personals o mèdiques continuen marcats per l’estigma, la culpa i l’abandonament institucional, i recorda que la validació emocional i legal dels progenitors no pot dependre del nombre de setmanes de gestació ni de l’atzar de l’equip mèdic que els atén. A més, denuncia la manca de reconeixement oficial dels nadons morts, «condemnant-los a una mort sense història, sense nom i sense rastre».
El manifest exigeix un marc legal estatal que reconegui totes les criatures mortes, amb independència de l’edat gestacional, com a fills o filles, i permeti la seva inscripció amb nom i cognoms si així ho desitgen els progenitors. També reclama la implementació obligatòria de protocols d’atenció al dol a tots els hospitals públics i privats de l’Estat, la formació especialitzada i obligatòria per a tots els professionals implicats, i un accés igualitari a l’atenció psicològica postpart i a l’acompanyament emocional, sense barreres territorials, econòmiques o burocràtiques.
«Tenim al nostre ideari oferir serveis que millorin la qualitat de l’atenció rebuda pels ciutadans. En aquest cas, de les famílies que estan en dol per la pèrdua d’un ésser proper. Som una empresa amb majoria de capital públic i, per tant, sensibles a les necessitats de la gent. I aquest acte de sensibilització i de record del Dol Perinatal és molt especial per la nostra empresa, perquè significa donar visibilitat a un dolor a vegades invisible», ha destacat Ivana Martínez.
Les Jornades d’Acompanyament al Dol es van iniciar fa quatre anys impulsades per l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT), amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Tarragona. L’any següent s’hi va sumar l’Associació A Contracor, i des d’aleshores les tres entitats organitzen conjuntament aquesta trobada per visibilitzar les pèrdues gestacionals, tant per interrupció legal o voluntària de l’embaràs com per causes mèdiques o naturals.