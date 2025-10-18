Societat
Marxa lenta de vehicles a Tarragona contra la Zona de Baixes Emissions
La mobilització ha estat convocada pel col·lectiu STOP ZBE Tarragona, que considera «injusta» la mesura
Una marxa lenta de vehicles ha recorregut aquest dissabte al matí diversos carrers de Tarragona per protestar contra la futura implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).
La mobilització, convocada pel col·lectiu STOP ZBE Tarragona, ha volgut mostrar el rebuig d’un sector de la ciutadania a una mesura que consideren «ineflicaç i discriminatòria».
La protesta ha sortit a les deu del matí des de l’aparcament de Les Gavarres i ha avançat lentament per vies com el carrer Vidal i Barraquer, el carrer Reial, la Rambla Vella i la Rambla Nova fins a arribar a la plaça Imperial Tàrraco, on s’ha llegit un manifest final.
El col·lectiu denuncia que la mesura «penalitza els vehicles més antics» i, per tant, «les persones que no poden permetre’s comprar-ne un de nou». També critiquen les noves taxes i permisos temporals que preveuen per circular per la ciutat, i alerten que «la implantació de la ZBE pot afavorir la desigualtat i fomentar el consumisme».
La protesta coincideix amb la fase final de preparació de la Zona de Baixes Emissions, que l’Ajuntament preveu posar en marxa durant el mes de desembre, tot i que encara no hi ha una data concreta.
Quan la ZBE entri en vigor, restringirà la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT a la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims, entre les 7 i les 19 hores dels dies laborables no festius.
Els residents de Tarragona tindran fins al gener del 2027 per adaptar-se, mentre que les sancions s’aplicaran immediatament als conductors no empadronats que circulin sense distintiu ambiental. A partir del gener del 2028, les restriccions s’ampliaran també als vehicles amb etiqueta B.