'La Simfonia dels Herois' arriba a Tarragona: un concert que va néixer entre quiròfans i partitures
El Teatre Tarragona acollirà aquest dissabte un concert que va néixer entre quiròfans i partitures: La Simfonia dels Herois, un projecte solidari que té com a objectiu donar visibilitat i suport als pacients amb tumors cerebrals i recaptar fons per a la recerca mèdica. La iniciativa neix de la mà del doctor Andreu Gabarrós, músic i cap de neurocirurgia de l’Hospital Bellvitge i l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. «Al llarg dels anys he tractat molts pacients amb qui compartia la passió per la música. Alguns eren professionals, altres aficionats, però en tots els casos la música ocupava una part molt important de la seva vida, i això ens connectava», explica Gabarrós.
Així és com va néixer la idea de crear el disc que va donar origen a la iniciativa. Aquesta va prendre forma amb el grup Dorigen, del qual Gabarrós és integrant. «Vaig preguntar als meus companys si em volien acompanyar en aquesta aventura, i des del minut zero s’hi van implicar al 100%», recorda. «De seguida ens vam engrescar. Per nosaltres va ser una sorpresa molt agradable. Al principi teníem dubtes, perquè no sabíem com engegar-ho tot, però a poc a poc es va anar fent gran», concorda Jordi Zacarés, cantant del grup.
Després d’una aturada de més de dos anys provocada per la pandèmia de la Covid, el disc va poder veure finalment la llum l’any 2023. Dedica una cançó a cadascun dels nou pacients participants i culmina amb una peça col·lectiva que dona nom al projecte. Es va estrenar al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat en un concert que va comptar amb la participació d’artistes com Ramon Mirabet, Manu Guix, Marina Rosell, Estopa, Gerard Quintana, Carles Benavent i Antonio Orozco.
«Tot va començar com una iniciativa pròpia, petita, que havia de culminar amb l’estrena del disc», admet Gabarrós. Però tot va canviar quan el projecte va arribar a oïdes de la Direcció Mèdica de l’Hospital Bellvitge. «Els vaig ensenyar la primera cançó de l’àlbum, que era l’única que teníem en aquell moment, i van demanar adoptar-lo com a projecte del centre», relata el doctor. Així és com La Simfonia dels Herois va passar de ser un disc a un concert, que aviat es convertiria també en documental de la mà dels directors Josep Serra i Marc Juan. «A partir d’allà vam decidir que això no podia acabar així, i ja portem un parell d’anys de gira», explica Zacarés.
Ara, per fi, aquesta iniciativa arriba a Tarragona, i no ho fa per casualitat, sinó de la mà de Josep Eduard Príncep. La seva germana, Montserrat Príncep, és una de les protagonistes del projecte, que li dedica la cançó El camí. Malauradament, la Montserrat no va poder assistir al primer concert inaugural, ja que va morir el dia abans. «A ella li feia molta il·lusió veure el concert, però la malaltia estava molt avançada. Sabíem que no hi podria assistir, però havíem preparat un dispositiu perquè el pogués seguir des de l’hospital», recorda. «Estàvem tots en xoc, però vam decidir que havíem d’anar al concert sí o sí. Ho havíem de fer per ella», explica.
I així va ser. En Josep Eduard és qui ha fet possible portar aquest concert a la ciutat, però la idea, admet, va ser del seu nebot. «Després del concert, l’Arnau, el fill gran de la Montserrat, em va dir: ‘Hem de portar això a Tarragona. Si algú pot aconseguir-ho ets tu’. Això em va recordar molt a la meva germana, perquè sempre em deia el mateix. Així que ens vam posar a treballar», afirma.
«Quan va morir la Montserrat ho vam sentir com la pèrdua d’un familiar, i ens alegra poder fer-li aquest homenatge a casa seva. Aquest concert és molt especial, per moltes raons», destaca Gabarrós. I és que és la primera vegada que el fill de la Montserrat, en Xavi, pujarà a l’escenari amb el grup. El jove els acompanyarà també en altres concerts de la gira. «Això és el que fa tan especial el projecte: les sinergies que es creen. A poc a poc tothom s’acaba implicant i es formen uns vincles maquíssims», assegura Príncep.
Al concert també hi participaran l’Orquestra Ars Mèdica del Col·legi de Metges i el Cor Gregal dels Lluïsos de Gràcia, així com diversos músics locals que coneixien la Montserrat. «En alguns moments hi haurà entre 60 i 70 persones a l’escenari, és tot un espectacle», avança Zacarés.
L’acte arrencarà a les 19 h i tindrà una durada aproximada de dues hores. Les entrades es poden adquirir al web entrades.tarragona.cat.