Cultura
S’obren les inscripcions per participar al Carnaval de Tarragona 2026
Les sol·licituds estan obertes tant per a entitats com per a comparses
L’Ajuntament de Tarragona ha obert el període d’inscripcions per participar en el Carnaval de Tarragona 2026, que es celebrarà del 6 al 17 de febrer. Tant les entitats que vulguin proposar activitats com les comparses que desitgin prendre part a la tradicional rua ja poden formalitzar la seva participació a través del web municipal.
Pel que fa a les entitats, podran presentar les seves propostes d’activitats fins al 19 de desembre a mitjanit, omplint el formulari disponible al portal d’inscripcions de l’Ajuntament de Tarragona. Cal tenir en compte que la formalització de la inscripció no garanteix l’acceptació automàtica de l’activitat, ja que aquesta haurà de complir amb els criteris tècnics i de programació establerts, així com amb les indicacions recollides al document “Accions per a la millora de la convivència a l’espai públic durant activitats festives”.
D’altra banda, les comparses interessades a participar al Carnaval de 2026 podran inscriure’s fins al 16 de gener a mitjanit, també mitjançant el portal d’inscripcions. A tots dos apartats del web s’hi pot consultar tant la informació detallada com les bases de participació.