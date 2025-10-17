Societat
El Port participa en dos projectes sobre el desplegament de drons en entorns portuaris
Puertos del Estado finança les iniciatives, incloent també una plataforma per digitalitzar el transport de contenidors
El Port de Tarragona participa en dos projectes vinculats amb el desenvolupament de software per a la gestió de les operatives de dron en entorns portuaris que rebran finançament del fons Ports 4.0 convocats per Puertos del Estado per a impulsar el talent emprenedor en l'ecosistema logístic i portuari.
Els projectes comercials seleccionats són, d'una banda, Amelia Ports, un software integral per al suport en la gestió portuària mitjançant un sistema de drons automàtics -amb 557.758 euros de pressupost, 67.140 euros de l’Autoritat Portuària tarragonina i finançat en un 60% pel programa-.
El segon és Capitan, un centre de control d’operacions àrees portuàries per a sistemes no tripulats i autònoms - 394.000 euros i que també rebrà un 60%-.Addicionalment, també ha estat seleccionat en la convocatòria d'ajuts un tercer projecte, Intraser, una plataforma per a la digitalització del transport portuari de contenidors per carretera. En aquest cas, el pressupost és de 330.824 euros.
Tots tres es desenvoluparan durant un període de divuit mesos. L'Autoritat Portuària de Tarragona té rols diferenciats en cadascuna de les tres iniciatives.