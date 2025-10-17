Societat
Més de 150 juristes debatran sobre els Drets dels Animals a Tarragona
Serà el 23 i 24 d’octubre al primer Congrés dels Drets dels Animals de l’Advocacia Catalana
Més de 150 juristes, experts i representants d’entitats animalistes debatran sobre els Drets dels Animals a Tarragona. Serà en el marc del primer Congrés dels Drets dels Animals de l’Advocacia Catalana, que tindrà lloc els dies 23 i 24 d’octubre a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. Segons el president del Consell, Joan Martínez, «amb aquest congrés, reafirmem el compromís de l’advocacia amb una justícia més humana i respectuosa amb tots els éssers vius», i afegeix que «adaptar el dret a les noves sensibilitats socials és una responsabilitat que assumim amb convicció i vocació de servei públic».
La inauguració del congrés anirà a càrrec del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez; del president de la Comissió de Drets dels Animals del Consell i degà de Tarragona, David Rocamora; del director general de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, José Ramón Becerra; i del secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Sargatal.
Durant dues jornades, juristes, acadèmics, membres d’entitats animalistes, representants d’administracions públiques i forces i cossos de seguretat debatran a través de sis taules de debat sobre els reptes jurídics que planteja la protecció animal. El congrés analitzarà, entre d’altres, l’aplicació pràctica de la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, el maltractament animal i el dret penal, o els drets dels animals de companyia en els processos de separació i divorci després de la reforma del Codi Civil.
El president de la Comissió de Dret Animal del Consell i degà del Col·legi de Tarragona, David Rocamora, ha subratllat que «és la primera vegada que l’advocacia catalana posa aquest tema al centre del debat jurídic, perquè volem avançar cap a un dret més conscient, que incorpori la protecció animal com un valor essencial i transversal». Rocamora destaca també que «aquest congrés vol generar reflexió i coneixement, però sobretot oferir eines pràctiques per a tots els professionals que han d’aplicar la normativa en matèria de benestar animal».
Projecte Gran Simi
El programa inclou la conferència inaugural Projecte Gran Simi: Drets dels nostres germans, a càrrec del naturalista i activista Pedro Pozas, director executiu del Projecte Gran Simi (GAP/PGS-España). També s’hi abordaran qüestions com l’experimentació amb animals, el contracte d’adopció o els correbous, amb la participació de juristes, acadèmics, veterinaris i animalistes.