Societat
L’il·lusionista Jorge Luengo porta la màgia a l’acte sobre educació i sostenibilitat Zinkers a Tarragona
Durant l'esdeveniment, que tindrà lloc aquest dilluns, seran presentades les novetats de Zinkers per a aquest curs
El saló d’actes de l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona serà escenari aquest proper dilluns, 20 d’octubre, de l’esdeveniment “Zinkers: Educació en Sostenibilitat” que organitza la Fundación Repsol, i durant el qual el mediàtic Jorge Luengo, il·lusionista i professor de matemàtiques, actuarà com a mestre de cerimònies i pronunciarà a més la conferència “El paper del docent com a protagonista del canvi cap a la sostenibilitat”.
L’acte, que donarà inici a les 17.30 hores, està especialment adreçat a la comunitat educativa de l’entorn de Tarragona, tot i que obert també al públic general. Per assistir-hi, és imprescindible fer una inscripció prèvia (fent click aquí).
Un acte que servirà per presentar les novetats del programa educatiu Zinkers per al nou curs 2025-2026, així com també per fer lliurament dels reconeixements al millor centre Zinkers de l’entorn del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, tant a Primària com a Secundària, corresponents al curs passat (2024-2025).
El guanyador rebrà una dotació econòmica total de 4.000 €, 2.000 € per cadascuna de les etapes educatives de Primària i Secundària. Els estudiants han demostrat tot allò que han après a través dels programes Zinkers, referents en continguts curriculars sobre energia, canvi climàtic, desenvolupament sostenible i Agenda 2030.
Hi estan inscrits al voltant de 7.000 centres educatius de Primària, Secundària i FP a Espanya, dels quals gairebé 700 pertanyen a Catalunya, la qual cosa representa un 15% del total dels centres educatius de la Comunitat Autònoma. Al voltant de 150 centres a la província de Tarragona estan registrats en algun dels programes Zinkers.
Programes educatius Zinkers de Fundación Repsol
Els programes educatius Zinkers, promoguts per Fundación Repsol, són eines curriculars digitals per a Primària, Secundària i Formació Professional. El seu objectiu és afrontar desafiaments futurs amb coneixement i rigor acadèmic, a més de respondre a les inquietuds dels joves, millorar el seu entorn, preservar el planeta i preparar els futurs professionals per a la transició ecològica.
Cobreixen totes les etapes educatives i permeten als docents ensenyar continguts clau adaptats al currículum escolar sobre energia, canvi climàtic, mobilitat sostenible, economia circular i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els continguts han estat dissenyats per experts en energia i educació, com Chema Lázaro, Javier Espinosa i Juan Núñez.
A més, aquest curs ja s’està implementant el programa Zinkers Lectura Fàcil que garanteix que els continguts estan a l’abast de tothom, atenen a la diversitat de l’aula i fent la informació més accessible per a persones amb dificultats de comprensió lectora.