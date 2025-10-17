Medi Ambient
L'Escola de Natura Francolí es converteix en un punt de mesurament de la qualitat de l'aire
La Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb Mare Terra Fundació Mediterrània, hi ha instal·lat un sensor que detecta valors d’1,3-butadiè, benzè i etilbenzè
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha decidit fer un pas més en els seus estudis per conèixer la qualitat de l’aire de Tarragona. Gràcies a la col·laboració amb la Mare Terra Fundació Mediterrània, el grup de recerca de Cromatografia i Aplicacions Mediambientals (CROMA) de la Facultat de Química ha pogut instal·lar un nou sensor a l’Escola de Natura Francolí. A diferència d’altres punts de mesurament, en aquest cas, s’ha apostat per un sistema de control més avançat que fa mostres més detallades dels nivells de contaminació.
El catedràtic de Química Analítica de la URV Francesc Borrull, que s’encarrega de la direcció tècnica juntament amb la doctora Laura Vallecillos, explica que el mètode que s’acostuma a utilitzar són els «mostrejadors passius». En les poblacions més properes als polígons petroquímics, es col·loquen tubs de carbó actiu que «es deixen allà durant dues setmanes i després s’han de recollir per analitzar-los al laboratori».
En canvi, a l’Escola de Natura Francolí s’ha apostat també per implementar equips en línia connectats directament amb un ordinador, que permeten «saber valors en temps real». Concretament, es registren dades cada 15 o 30 minuts —depenent del compost—, que s’envien directament al laboratori. Aquests dispositius recullen «valors d’immissió molt més fiables» respecte als mostrejadors passius, que se centren més en els nivells d’emissió.
La URV ha assumit íntegrament el cost d’aquest equipament, que ronda els 40.000 euros: «És més car que els tubs, que valen 10 euros i es poden utilitzar 50 vegades, i requereix més manteniment, però dona informació més acurada i exacta». El mesurador es va implementar a finals d’agost i durant aquests últims dos mesos ja s’han recollit mostres d’1,3-butadiè, benzè i etilbenzè. «Els valors que surten, sobretot del butadiè, són molt baixos», assegura Borrull, qui apunta que «les afectacions a la ciutat per part de l’activitat industrial són mínimes», respecte als nuclis més propers als polígons.
El president de Mare Terra, Ángel Juárez, afirma que és «un orgull» poder participar en el projecte. «Fa 25 anys que col·laborem amb la URV», remarca. «És una gran notícia per a Tarragona en termes de salut i seguretat», destaca Juárez, qui assenyala que els estudis de la qualitat de l’aire «haurien d’estar en mans totalment independents». «Tot i que les dades siguin reals, no hauria de ser la indústria qui els fes, sinó les universitats o els ajuntaments», diu Juárez, qui considera que «cal apostar per les institucions de la nostra ciutat, com la URV». D’altra banda, destaca que les persones que visitin l’Escola de Natura podran conèixer de primera mà com són i funcionen aquests mesuradors: «És un gran complement a la nostra maqueta de la conca hídrica del Francolí i la part dels horts ecològics».