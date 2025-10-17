Diari Més

L’asfaltatge de l’avinguda Andorra obliga a tallar el trànsit fins al 24 d’octubre

Els usuaris de pàrquings privats podran accedir-hi des de les 6 de la
tarda fins a les 9 del matí

Aquestes actuacions s’emmarquen dins el pla de millora de la mobilitat urbana.Gerard Marti Roig

Lydie Diatta

Aquest dilluns 20 d’octubre a les 9 del matí es tallarà el trànsit a l’avinguda Andorra, en el tram comprès entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Catalunya, per tal de dur a terme obres de rehabilitació de la calçada i la implantació d’un carril bici. Els treballs s’allargaran fins al 24 d’octubre, data en què es preveu la reobertura del vial a la circulació.

Durant aquest període, es faran tasques de fresat i asfaltatge, així com la posterior senyalització dels nous carrils. Malgrat el tall, les persones amb accés a pàrquings privats podran entrar i sortir de la zona afectada entre les 18 h i les 9 h del dia següent.

Un cop acabades les obres d’asfaltatge, el 24 d’octubre es pintaran les línies divisòries dels carrils i es reobrirà la via al trànsit rodat. Del 27 al 31 d’octubre es completaran les tasques de senyalització horitzontal, durant les quals no es permetrà l’estacionament a l’avinguda Andorra.

