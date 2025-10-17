Política
El grup municipal de Junts a Tarragona declara trànsfuga la consellera Elvira Vidal
Demanen que l'edil, que va deixar el partit al maig, no pugui estar als organismes i empreses municipals
Junts per Catalunya ha declarat trànsfuga la consellera Elvira Vidal, que va deixar el grup municipal el passat mes de maig per les seves «desavinences» amb el portaveu juntaire, Jordi Sendra. Cinc mesos després, la formació sobiranista ha registrat un escrit a l’Ajuntament de Tarragona on remarquen que l’edil «va abandonar voluntàriament» el partit amb el que es va presentar a les eleccions, «traint així el pacte polític amb els electes i amb la seva formació d’origen».
JxCat recorda que, segons el Pacte Antitransfuguisme, es defineix com a trànsfuga «aquell càrrec electe que deixa o traeix el seu grup d’origen i se li han de negar beneficis polítics o materials a conseqüència de la seva acció». En aquest sentit, Sendra assenyala que «la decisió de la senyora Vidal d’abandonar el seu grup i mantenir l’acta ha tingut conseqüències en l’equilibri institucional del consistori.
Per aquest motiu, Junts demana que sigui reconeguda la declaració de la seva exconsellera com a trànsfuga. En el seu escrit, apunten que l’edil «no hauria de poder gaudir dels drets de caràcter col·lectiu atribuïts als grups polítics» i, per tant, «no hauria d’ocupar un escó a la Junta de Portaveus». També reclamen «revocar qualsevol acreditació de la regidora com a representant de l’Ajuntament en òrgans col·legiats, organismes autònoms i empreses municipals o altres ens». A més, insten l’Ajuntament a deixar de donar-li «suport logístic i mediàtic».
«M’ho esperava», assegura la consellera Elvira Vidal, qui lamenta la posició del seu expartit envers la seva persona. «Crec en la feina de les persones, no en sigles», afirma. En aquest sentit, critica que el portaveu de Junts, Jordi Sendra, s’oposés ahir a convertir en declaració institucional la moció que presentarà en el ple d’avui la consellera no adscrita per a demanar que Caridad Barraquer de Borràs sigui declarada Filla Adoptiva de Tarragona per la seva tasca en la salvaguarda del Bosc de la Marquesa.
Aquest episodi ha acabat desencadenant la ruptura definitiva entre Junts i la seva exedil.