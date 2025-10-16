Patrimoni
Tarragona vol que el Regne Unit repari el Cementiri dels Jans abans de quedar-se’l
L’Ajuntament enviarà una llista amb les seves exigències a l’ambaixada britànica: «Les obres fetes són insuficients»
L’Ajuntament de Tarragona vol que el consolat britànic arrangi el Cementir dels Jans abans de quedar-se’l. El govern municipal té la voluntat d’arribar a un nou acord amb el govern anglès i recepcionar l’espai patrimonial, però considera que abans s’ha de rehabilitar. «Les actuacions d’urgència que ja va fer l’ambaixada considerem que son absolutament insuficients perquè nosaltres ens quedem el cementiri», explica Nacho García Latorre, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, en declaracions a Diari Més.
Les obres que va fer el consolat, al 2020, van ser per consolidar les estructures de l’espai i poder salvar el monument. «Nosaltres com a Ajuntament recepcionem monuments o altres elements quan estan en un perfecte estat. I després en fem manteniment», exposa García. Segons explica el consistori, el cementiri encara pateix filtracions a l’interior de l’espai, no hi ha il·luminació i els treballs de jardineria no estan ben fets, entre d’altres qüestions. «Tot això són elements que els tècnics municipals estan acabant d’allistar per passar-ho a l’ambaixada. Esperem que puguin fer aquests treballs», afirma el conseller de Patrimoni. Un cop estigui fet, el consistori es plantejarà l’opció d’obrir el cementiri com un element pel barri, transformant-lo en un espai verd. «Es tractaria de recuperar i museitzar una part de la història de Tarragona», diu l’edil.
Nou conveni
Així, l’últim pas seria definir i signar per les dues parts un nou conveni. «Les converses amb el consolat són positives. Però estem a l’expectació de si faran aquests treballs. Crec que si l’Ajuntament se l’ha de quedar ha de ser amb les millors condicions. No com ara que és fer-nos càrrec de la inversió i també del manteniment posterior», conclou García. Les converses entre ambdues institucions van iniciar-se el 2020. El juny passat, a finals de mandat, es va arribar a un acord pel qual el govern britànic efectuaria la donació del cementiri, de forma voluntària i gratuïta, a canvi de diverses condicions. Entre d’altres, que l’espai ha de continuar tenint l’ús actual i que ha d’estar obert al públic. També que l’Ajuntament s’haurà d’encarregar del manteniment i conservació, tant del terreny com de les làpides, així com de col·locar les llums, els bancs i tots els elements necessaris.
El cementiri protestant més antic d’Espanya que espera una intervenció
El 1841 va tenir lloc el primer enterrament, i el 1992 l’últim. Abans de la ubicació actual estava en una pedrera del port, segons consta en un document de 1817. En aquest sentit, el govern britànic té diferents cementiris i fossars arreu del món i no sempre té la cura necessària amb aquests espais. Per això, roman tancat i és un espai desconegut per molts tarragonins. El cementiri dels Jans va inspirar l’escriptora Olga Xirinacs en la seva novel·la Zona Marítima