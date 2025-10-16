Seguretat
El Port de Tarragona posa a prova els equips d’emergència amb un simulacre d’incendi en un creuer
L’exercici ha simulat un foc a la zona de bugaderia amb dos ferits, un d’ells evacuat amb una extracció vertical
El Port de Tarragona ha realitzat aquest dijous un nou simulacre operatiu per comprovar la capacitat de resposta i coordinació dels equips d’emergència davant d’una situació real. L’exercici, dut a terme a bord d’un creuer, ha recreat un incendi a la zona de bugaderia del vaixell, amb la simulació de dues persones ferides, una de les quals ha estat rescatada mitjançant una extracció vertical.
En el simulacre hi han participat efectius de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Salvament Marítim, Capitania Marítima, Bombers de la Generalitat, Bombers del Parc Químic i membres de la tripulació del creuer. Segons l’Autoritat Portuària, l’objectiu d’aquest tipus d’exercicis és “avaluar els protocols d’actuació i reforçar la coordinació entre tots els cossos implicats per garantir una resposta ràpida i eficaç en cas d’emergència real”.
La simulació ha començat amb la detecció del foc per part de la tripulació, que ha activat el seu propi pla d’emergències abans de donar l’avís a l’Autoritat Portuària. Des d’aquell moment, s’ha desplegat un ampli dispositiu coordinat des de la coberta 2, on s’ha establert una zona segura. Els equips d’intervenció han accedit a l’interior del vaixell per extingir l’incendi i evacuar els ferits.
Durant l’exercici també s’ha activat la sala d’emergències de l’Autoritat Portuària, equipada amb sistemes d’informació avançats i un videowall que permet visualitzar imatges en temps real del recinte portuari. A més, la Policia Portuària ha utilitzat un dron per retransmetre en directe les operacions des de l’exterior del vaixell, una eina que millora la gestió i el seguiment de l’emergència.
Des de Port Tarragona han destacat l’èxit de l’exercici, que ha permès “verificar l’efectivitat dels protocols i la bona coordinació entre els diferents cossos d’emergència”. L’Autoritat Portuària realitza anualment una desena d’exercicis, entre simulacres operatius, pràctiques i jornades de seguretat, amb l’objectiu de mantenir els seus equips preparats davant de qualsevol eventualitat.