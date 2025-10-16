Economia
Les petites empreses tarragonines són menys rendibles i productives que les de la resta del país
L'Observatori de la Pime afirma que les companyies van créixer en treballadors el 2024
L'Observatori de la Pime del 2024 impulsat per Pimec afirma que les petites empreses tarragonines són menys rendibles, menys productives i amb un endeutament més elevat que les de la resta de Catalunya. L'informe territorial de la demarcació que han presentat aquest dijous, també destaca que les companyies del sud de Catalunya assegura que les companyies van créixer en treballadors del 2024, un fet que han considerat positiu.
«Anem bé», ha assegurat el president de Pimec a Tarragona, Jordi Ciuraneta, respecte aquesta dada, ja que pels empresaris demostra que hi ha «necessitat i capacitat de créixer». Ciuraneta també ha lamentat que les mancances en infraestructures a la demarcació «resta competitivitat» a les empreses.
Aroa Tort, economista de Pimec, ha destacat que a Tarragona el número de pimes el 2024 ha crescut un 0,8%, per sota de l'1,3% de Catalunya. En canvi, el nombre d'ocupats en aquestes pimes a la demarcació tarragonina ha estat superior que a la mitjana del país (2,2% per 2%). Per sectors, l'únic que ha incorporat més mà d'obra han estat els serveis, amb un creixement del 3,2%, mentre que en canvi el sector primari (-1,8%), la indústria (-0,7%) i la construcció (-0,4%) han perdut empleats. Tort ha avançat que les previsions per al 2025 no són bones, ja que l'aposta és que a la demarcació es perdrà el 0,5% dels llocs de treball i que l'únic sector que en guanyarà serà la construcció.
De mitjana, hi ha 3,9 empleats per empresa, igual que a la resta de Catalunya, però per sectors hi ha matisos. Així, el sector primari -amb molt pes a nivell quantitatiu d'empreses a Tarragona- té 1,3 treballadors de mitjana. És a dir, que principalment són pagesos autònoms. En canvi, a Catalunya la mitjana és de 2,7. Per contra, les pimes industrials tarragonines tenen de mitjana 9,9 treballadors, per sobre dels 9,4 de Catalunya.
Pel que fa al potencial econòmic, el sector primari és el que té més rendibilitat i és més competitiu, mentre que la construcció està a la cua. La indústria esdevé la més productiva però per contra també és la que té més endeutament. Respecte aquest darrer aspecte, Tort ha lamentat que els préstecs que acostumen a demanar les pimes -de fins a 250.000 euros- són les que tenen uns interessos bancaris més elevats, fet que les fa menys competitives que les grans empreses.