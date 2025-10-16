Política
Martorell proposa rehabilitar edificis de la Part Alta per reactivar el barri
La portaveu del PP defensa que la pèrdua de població no és culpa del turisme, sinó del mal estat dels habitatges
La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha proposat un pla de rehabilitació dels edificis de la Part Alta amb l’objectiu de “reactivar” el barri i posar fre a la seva despoblació. La iniciativa es presentarà aquest divendres en forma de moció al ple municipal d’octubre.
En una roda de premsa celebrada aquest mateix dijous, Martorell ha alertat que la Part Alta “s’està buidant pel mal estat dels habitatges, i no per culpa del turisme”. Segons la portaveu, el barri ha passat de tenir prop de 20.000 habitants a poc més de 4.000. “Hi ha cases en ruïna, edificis buits i d’altres que s’han esfondrat. La rehabilitació és clau per revertir aquesta situació d’abandonament”, ha remarcat.
El grup popular ha recordat que, segons un estudi de la URV de l’any 2018 sobre la qualitat de l’espai urbà, hi ha més de mig centenar de solars sense edificar o buits, un fet que “cronifica la tendència d’abandonament”. Davant d’això, Martorell ha defensat la necessitat d’aprovar “un POUM valent que doni oportunitats a tots els tarragonins i tarragonines” i que contempli mesures concretes per regenerar el parc edificatori de la Part Alta.
Entre les propostes del grup destaquen la incorporació d’instruments específics de regeneració urbana en el nou POUM, la modificació de les ordenances fiscals per rebaixar l’ICIO i facilitar les obres de rehabilitació, així com l’agilització de la tramitació de llicències i una millor coordinació entre la Generalitat i l’Ajuntament.
“Rehabilitar no és només arreglar una paret —ha conclòs Martorell—, és reconstruir tot un barri amb mancances molt importants. El problema actual s’ha de convertir en una oportunitat per recuperar la Part Alta de Tarragona.”