Via Pública
Liciten la renovació de l'enllumenat de Monnars-Solimar
L’actuació està previst que es realitzi en un termini màxim de 6 mesos
L’Ajuntament de Tarragona licita les obres de substitució de pràcticament tot l’enllumenat públic de Monnars-Solimar per llumeneres noves de tecnologia LED. La intervenció és la primera del conjunt de projectes que compten amb l’ajut d’1,2 milions d’euros, corresponent a la segona convocatòria per a projectes singulars d’il·luminació de l’IDAE.
Les noves llumeneres es caracteritzen per ser de menor potència i millor rendiment i per tenir una temperatura de color 2700 ºK, més respectuosa amb el medi ambient. En total se substituiran 218 llumeneres. L’actuació pretén millorar les característiques lumíniques, reduir la potencia instal·lada passant de 16,832 kW a 8,363 kW; millorar l’eficiència energètica, i aconseguir un triple estalvi anual d’una banda de consum ( de 30.277 kWh / any), econòmic (5.073 € / any) i d’emissions de C02 (10.597 kg CO2 / any).
L’import de licitació és de 222.534,92 € (IVA inclòs). L’actuació està previst que es realitzi en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’inici de l’obra.