Societat
L'ICAT i Dignitat a les Vies debaten sobre possibles indemnitzacions per als usuaris de Rodalies
El degà, David Rocamora, els ha ofert les instal·lacions per acollir jornades per analitzar i debatre la greu situació que viu el sistema ferroviari català
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) s'ha reunit amb membres de la plataforma Dignitat a les Vies aquest dimecres a la seu col·legial. La trobada ha servit per presentar a aquesta plataforma la proposta tècnica d’indemnitzacions per als usuaris de Rodalies i Renfe elaborada des de l’Observatori Societat i Dret de l’ICAT, que es va donar a conèixer fa una setmana. A més, s’han explorat iniciatives i mecanismes i perquè es pugui aplicar aquesta proposta. En la reunió hi ha participat el degà, David Rocamora, acompanyat del president de la Comissió de Normativa de l’ICAT, Ramon Setó, i el membre de la comissió i autor del document, Xavi Capilla.
El degà, David Rocamora, ha ofert a l’entitat ciutadana l’assessorament de l’ICAT i les instal·lacions per acollir jornades i trobades per analitzar i debatre la greu situació que viu el sistema ferroviari català i buscar-ne solucions. Rocamora ha animat a Dignitat a les Vies, com a representant de la societat civil, a pressionar les administracions i els partits polítics per a millorar la situació dels usuaris de la Renfe i que tindran l’ICAT al seu darrera aportant assessorament jurídic.
En la trobada s’ha posat de manifest el desgast psicològic que provoca als usuaris del servei ferroviari els reiterats retards i s’han analitzat la possibilitat de reclamar quantitats econòmiques per danys morals, la sobreocupació de vagons o els problemes dels usuaris dels trens Avant.
L’ICAT i Dignitat a les Vies s’han emplaçat a mantenir aquest contacte obert en aquesta trobada i iniciar diferents línies d’actuació perquè la proposta tècnica d’indemnitzacions pugui acabar aplicant-se.