Política
Junts demana 200.000 euros per a l’elaboració d’un Pla d’Usos de la Part Alta, Part Baixa i Serrallo
Sendra ha presentat una cinquantena de propostes al govern per als pressupostos del 2026
El grup municipal de Junts per Catalunya ha presentat una cinquantena de propostes al govern de Rubén Viñuales (PSC) per als pressupostos del 2026. El portaveu de la formació sobiranista, Jordi Sendra, es va reunir dilluns amb la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró. Durant la trobada, els juntaires van posar sobre la taula les seves exigències per votar a favor dels comptes de l’any vinent. Una de les seves principals demandes ha estat l’elaboració d’un Pla d’Usos de la Part Alta, la Part Baixa i el Serrallo.
Per fer-lo realitat, proposen reservar una partida pressupostària de 200.000 euros: 60.000 per a la diagnosi i cartografia socioeconòmica, 80.000 per a la redacció tècnica i normativa urbanística, 40.000 per a estudis complementaris —impacte comercial, pressió turística, soroll o degradació— i 20.000 per a un procés de participació ciutadana. Junts considera que Tarragona està vivint «una pèrdua d’identitat, amb barris que han anat transformant-se sense una eina que defineixi quin model de ciutat es vol».
«Fa falta una mirada de conjunt, planificació i un instrument que digui on volem comerç de barri, on es poden autoritzar activitats intensives i quines zones s’han de protegir com a espais per als tarragonins», afirma el portaveu del grup, Jordi Sendra. «Si no fixem límits, la Part Alta pot acabar sent un bulevard del souvenir, un decorat sense veïns, la Part Baixa un monocultiu d’oci nocturn i el Serrallo un barri turístic sense comerç per viure-hi», afegeix.
En les negociacions dels pressupostos del 2024, el govern va pactar amb el grup d’En Comú Podem la redacció d’un Pla d’Usos per a la Part Alta, però, per ara, no s’ha arribat a cristal·litzar. De cara als nous comptes, el JxCat demana concretar una partida econòmica per fer aquest document i incloure, a més, la Part Baixa i el Serrallo.
Actualització del PEPA
Els juntaires també condicionen el seu «sí» a l’actualització del Pla Especial de la Part Alta (PEPA) per a agilitzar la tramitació de llicències d’obra i. Aquest instrument deriva de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, que obliga els municipis amb centres històrics protegits a disposar d’un pla de protecció. Sendra considera que el document actual està «obsolet» i cal fer modificacions perquè «només les intervencions que afectin directament Béns Culturals d’Interès Nacional passin per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya».
La resta, apunten, «es podrien autoritzar des del mateix ajuntament». La formació sobiranista proposa una partida de 50.000 euros per fer aquests canvis, que permetrien «agilitzar entre el 60 i 70% de les llicències que avui es troben bloquejades», administració que hauria de donar el vistiplau a l’actualització.
Junts i ECP, prioritaris
El govern socialista està prioritzant les negociacions amb Junts i En Comú Podem, que ja van permetre l’aprovació dels pressupostos del 2025. Ahir, la consellera Mascaró es va tornar a reunir amb el portaveu d’ECP, Jordi Collado, per a acabar de revisar el compliment dels pactes assolits en els darrers dos anys. La formació morada considera que «un 90%» dels acords s’han executat o estan a punt de fer-se, però encara queden alguns serrells per resoldre abans de començar a parlar dels comptes de l’any vinent.
En canvi, no s’han fet avenços, ara per ara, en les negociacions amb el PP i ERC, que encara espera un document del govern que validi el compliment dels acords pressupostaris del 2024. Amb aquesta situació, els tres consellers no adscrits agafen força com a possibles socis de l’executiu per tenir majoria.