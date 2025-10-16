Política
Junts defensa al ple la llibertat financera dels municipis amb bona gestió
Junts portarà al ple una moció on es demana modificar el marc legal actual que imposa una cotilla financera i administrativa que impedeix als ajuntaments reinvertir els estalvis generats en projectes d’interès públic.
El grup municipal de Junts per Catalunya portarà al ple d’aquest divendres una moció per reclamar una major autonomia financera dels ajuntaments i la possibilitat de reinvertir els estalvis municipals en projectes d’interès públic.
Segons Junts, el marc legal actual imposa “una cotilla financera i administrativa” que limita la capacitat dels consistoris amb els comptes sanejats, impedint-los destinar els romanents de tresoreria a inversions o polítiques socials de proximitat. Des del grup denuncien que aquesta situació penalitza la bona gestió econòmica dels ajuntaments i no recompensa la responsabilitat pressupostària.
La iniciativa s’emmarca en la línia de la moció aprovada el passat 7 d’octubre de 2025, també impulsada per Junts, que instava el Govern de l’Estat a flexibilitzar la regla de despesa i reformar la normativa en un termini de sis mesos.
El portaveu municipal de Junts, Jordi Sendra, ha defensat que “l’Ajuntament de Tarragona, com a capital de demarcació i com a referent, té el deure de reclamar un finançament just, estable i respectuós amb l’autonomia local, en línia amb els principis europeus i amb el dret a la bona administració”.
En concret, la moció proposa instar el Govern de l’Estat a modificar la legislació per permetre que els ajuntaments puguin destinar els romanents i superàvits a inversions i projectes d’interès general, així com a flexibilitzar i simplificar la presentació dels Plans Econòmics i Financers (PEF) pels municipis amb una gestió sanejada.
A més, Junts planteja revisar la regla de despesa per adaptar-la a la normativa europea, excloure’n les despeses extraordinàries derivades d’emergències socials, econòmiques o mediambientals, i reforçar el paper de la intervenció municipal com a garant de la bona administració local.