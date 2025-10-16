Administració
Jordi Dies serà el nou Director General de Territori de Tarragona amb el POUM al punt de mira
El gerent de l’Agrupació d’Interès Econòmic ha sigut l’únic admès al concurs de la plaça
Jordi Dies serà el nou Director General de Territori de Tarragona. Ell ha sigut l’únic admès al concurs públic de la plaça consistorial i pròximament es farà efectiu el seu nomenament. Dies és l’actual gerent de l’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) i del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA). També ho va ser de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic (EMDET). Des de la seva entrada a l’Ajuntament de Tarragona l’any 2008, ha estat una figura clau dins del consistori.
Ara, haurà d’encarregar-se d’un gran tema pendent a la ciutat, com és la confecció d’un nou POUM, l’últim de creixement urbanístic a Tarragona. La retribució que rebrà serà de 40.375 euros anuals bruts de retribucions fixes i fins un màxim de 7.125 euros anuals de complement variable. El sou es podrà veure complementat amb el de SMHAUSA pel càrrec de gerent. També es van presentar a la convocatòria de personal quatre persones més: Octavi Anguera, Veronica Morote, Lluis Plans i la regidora d’Urbanisme de Reus, Marina Berasategui. Els quatre han sigut exclosos per no presentar l’experiència o la documentació necessària pel lloc de treball. Cal destacar que aquests candidats encara poden presentar un recurs contra la resolució del consistori. Més enllà, el consistori tarragoní també està en procés de selecció del nou gerent de Promoció Econòmica, després d’un primer concurs que es va declarar desert. L’Ajuntament fa temps que busca algú que sigui el número 2 de la consellera de Comerç i Promoció Econòmica, Montse Adan.
Promoció Econòmica
Més d’una desena de persones han sigut admeses al concurs per la plaça, entre les quals destaquen l’actual gerent de Mercats i d’EMDET, Daniel Milà, i l’actual directora de Mercats, Mònica Garcia. Després d’una fase d’entrevistes, l’òrgan de selecció de l’Ajuntament prendrà una decisió. El sou del nou gerent serà de 58.066,32 euros anuals bruts de retribucions bàsiques, 21.115,08 euros anuals de complement de lloc de treball i fins a un màxim de 5.278,80 euros anuals de complement variable, en funció de l’avaluació de l’assoliment dels objectius. La resolució del concurs s’espera aviat.
Aquests dos moviments responen a la voluntat de l’alcalde Rubén Viñuales d’apostar per un model gerencial que ajudin a potenciar aquestes àrees. També, s’emmarquen en la voluntat de fusionar empreses municipals.