Tarragona
ERC proposa millorar la prestació per cura de menors afectats per càncer o malaltia greu
Els republicans també portaran al ple una iniciativa per revertir les retallades en professionals d’integració i educació social
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al pròxim ple una moció per instar el Govern de l’Estat a millorar la prestació per cura de menors afectats per càncer o malaltia greu (CUME), amb l’objectiu de garantir una atenció digna a les famílies i facilitar la conciliació laboral en situacions d’alta vulnerabilitat.
La prestació CUME és una prestació de la Seguretat Social que permet a pares, mares o tutors legals reduir la seva jornada laboral per cuidar directament un menor amb una malaltia greu, sense perdre part del seu salari ni la vinculació amb la feina. Tot i ser una eina clau per a la conciliació, ERC denuncia que encara és poc coneguda. «Moltes famílies desconeixen aquest dret i es veuen obligades a reduir la jornada perdent part del salari o deixar la feina. Cap pare o mare hauria d’escollir entre cuidar el seu fill o mantenir la feina», ha alertat la consellera d’ERC, Mary López. Per això, la moció reclama millorar la difusió institucional, també des dels serveis mèdics i les empreses, per assegurar que totes les famílies tinguin accés a aquest dret.
Des d’ERC proposen millorar el funcionament i l’abast de la prestació, ajustant els límits d’edat en funció de la malaltia, ampliant el catàleg de malalties reconegudes i reduint la càrrega burocràtica de les revisions mèdiques. «La CUME ha de servir per acompanyar i donar tranquil·litat a les famílies, no per generar-los més angoixa amb tràmits feixucs», ha defensat López.
D’altra banda, els republicans també presenten una moció per instar la Conselleria d’Educació a revertir les retallades en professionals d’integració i educació social a l’àmbit educatiu, garantint així la continuïtat del suport als centres amb alumnat en situació de major vulnerabilitat.
Segons ERC, la reducció del nombre d’educadors i integradors socials suposa un 25% menys de recursos en centres que atenen alumnat vulnerable, posant en risc la continuïtat del suport i l’atenció individualitzada. «La tasca d’aquests professionals és essencial per garantir l’equitat i prevenir l’abandonament escolar», ha afirmat la portaveu d’ERC, Maria Roig. «Retallar aquests recursos és un error que afecta directament els alumnes i les seves famílies».
La proposta reclama que la Conselleria restableixi les ràtios anteriors i asseguri la continuïtat dels professionals afectats. També demana que en la revisió del programa participin centres, famílies, sindicats i representants dels educadors socials, i que es garanteixi la presència d’aquestes figures allà on siguin necessàries. «Les institucions han d’assegurar que els recursos arribin on més es necessiten i que el treball sostingut dels professionals no es perdi», ha conclòs Roig.
A més a més, el grup municipal d’ERC assumeix una moció elaborada per l’Associació de Veïns Mas d’en Pastor per tal d’instal·lar una càmera de vigilància a l’illa de contenidors que hi ha en aquest barri.