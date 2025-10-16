Societat
Els Premis Cambra de Tarragona 2025 distingeixen els mèrits de sis empreses
Grupo Arola, Salut i Treball, Bic Graphic Europe, Vopak Terquimsa, Repsol i el Port han estat els guardonats
Sis empreses van ser distingides als Premis Cambra de Tarragona 2025. Ahir a la tarda, va tenir lloc l’entrega dels guardons a la Casa de la Punxa, un esdeveniment que va servir per a reconèixer els mèrits del Grupo Arola, l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Salut i Treball, Bic Graphic Europe i Repsol. L’acte va comptar amb Eloi Planes, president de la companyia Fluidra, com a convidat d’honor. En el marc de la vetllada, es va reconèixer la seva trajectòria empresarial amb la Clau d’Or, la màxima distinció que atorga la Cambra.
El Premi a l’Excel·lència Empresarial es va entregar al Grupo Arola, una companyia familiar que va iniciar la seva activitat a Tarragona el 1952 com a Agent de Duanes. Actualment, està integrat per cinc empreses i disposa d’un equip de 250 empleats que, a més de la gestió duanera, ofereixen serveis logístics, consultoria de comerç exterior, acompanyament per a l’obtenció de l’acreditació d’Operador Econòmic Autoritzat, OEA, consignació de vaixells, emmagatzematge i distribució.
L’Autoritat Portuària de Tarragona va rebre el Premi a la Internacionalització. Les línies comercials amb més d’una seixantena de països, fan del Port el principal node logístic de la demarcació i una de les infraestructures estratègiques per a l’economia de Catalunya. La Cambra ha volgut reconèixer la voluntat de l’APT d’anticipar-se al futur i atreure oportunitats que el posicionin com un nou referent internacional.
Digitalització i innovació
La Corporació tarragonina va distingir Salut i Treball amb el Premi a la Digitalització i la Innovació. Aquesta companyia, dedicada a la prevenció de riscos laborals i a la vigilància de la salut, ha decidit posar la seva experiència al servei de la valoració i el tractament dels riscos ètics, legals i operatius associats a l’ús de les eines d’intel·ligència artificial a les empreses, així com el seu impacte en el dia a dia dels treballadors.
L’empresa Bic Graphic Europe va guanyar el Premi a la Sostenibilitat. Tots els seus productes es fabriquen i decoren a Europa, reduint al mínim els desplaçaments i les emissions associades al transport. A més, incorporen materials reciclats i reciclables, fomentant així l’economia circular i la innovació ecològica. També es va premiar Vopak Terquimsa amb el mateix guardó. La Cambra destaca el seu treball colze a colze amb els clients per oferir solucions innovadores i tecnològiques, sempre amb la mirada posada en la sostenibilitat, el benestar de les persones i la cura pel medi ambient.
Finalment, es va entregar el Premi a l’Impuls de la Formació Professional al Complex Industrial de Repsol a Tarragona. La companyia manté una ferma aposta per la Formació Professional Dual, que va néixer el 1997 i es va consolidar el 2006 amb l’Institut Comte de Rius, com a via per a la captació de talent, formant a joves que poden acabar integrant-se a la seva plantilla.
Convidats de luxe
A més dels representants de les empreses guardonades, l’acte va comptar amb la presència de Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Javier Villamayor, secretari del Govern de la Generalitat; Josep Santacreu, president de la Cambra de Barcelona i president del Consell de Cambres de Catalunya; Inmaculada Riera, directora general de la Cambra d’Espanya; Ariadna Arola, consellera d’Internacional i membre del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona; Carles Riado, director de Zona Tarragona del BBVA; i Quim Macià, director de Banca d’Institucions Catalunya de CaixaBank. També hi va ser Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, que va ser l’encarregat de fer la cloenda.