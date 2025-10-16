Diari Més

Els Premis Cambra de Tarragona 2025 distingeixen els mèrits de sis empreses

Grupo Arola, Salut i Treball, Bic Graphic Europe, Vopak Terquimsa, Repsol i el Port han estat els guardonats

El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, durant la seva intervenció.

El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, durant la seva intervenció.Cambra TGN

Sis empreses van ser distingides als Premis Cambra de Tarragona 2025. Ahir a la tarda, va tenir lloc l’entrega dels guardons a la Casa de la Punxa, un esdeveniment que va servir per a reconèixer els mèrits del Grupo Arola, l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Salut i Treball, Bic Graphic Europe i Repsol. L’acte va comptar amb Eloi Planes, president de la companyia Fluidra, com a convidat d’honor. En el marc de la vetllada, es va reconèixer la seva trajectòria empresarial amb la Clau d’Or, la màxima distinció que atorga la Cambra.

El Premi a l’Excel·lència Empresarial es va entregar al Grupo Arola, una companyia familiar que va iniciar la seva activitat a Tarragona el 1952 com a Agent de Duanes. Actualment, està integrat per cinc empreses i disposa d’un equip de 250 empleats que, a més de la gestió duanera, ofereixen serveis logístics, consultoria de comerç exterior, acompanyament per a l’obtenció de l’acreditació d’Operador Econòmic Autoritzat, OEA, consignació de vaixells, emmagatzematge i distribució.

L’Autoritat Portuària de Tarragona va rebre el Premi a la Internacionalització. Les línies comercials amb més d’una seixantena de països, fan del Port el principal node logístic de la demarcació i una de les infraestructures estratègiques per a l’economia de Catalunya. La Cambra ha volgut reconèixer la voluntat de l’APT d’anticipar-se al futur i atreure oportunitats que el posicionin com un nou referent internacional.

Digitalització i innovació

La Corporació tarragonina va distingir Salut i Treball amb el Premi a la Digitalització i la Innovació. Aquesta companyia, dedicada a la prevenció de riscos laborals i a la vigilància de la salut, ha decidit posar la seva experiència al servei de la valoració i el tractament dels riscos ètics, legals i operatius associats a l’ús de les eines d’intel·ligència artificial a les empreses, així com el seu impacte en el dia a dia dels treballadors.

L’empresa Bic Graphic Europe va guanyar el Premi a la Sostenibilitat. Tots els seus productes es fabriquen i decoren a Europa, reduint al mínim els desplaçaments i les emissions associades al transport. A més, incorporen materials reciclats i reciclables, fomentant així l’economia circular i la innovació ecològica. També es va premiar Vopak Terquimsa amb el mateix guardó. La Cambra destaca el seu treball colze a colze amb els clients per oferir solucions innovadores i tecnològiques, sempre amb la mirada posada en la sostenibilitat, el benestar de les persones i la cura pel medi ambient.

Finalment, es va entregar el Premi a l’Impuls de la Formació Professional al Complex Industrial de Repsol a Tarragona. La companyia manté una ferma aposta per la Formació Professional Dual, que va néixer el 1997 i es va consolidar el 2006 amb l’Institut Comte de Rius, com a via per a la captació de talent, formant a joves que poden acabar integrant-se a la seva plantilla.

Convidats de luxe

A més dels representants de les empreses guardonades, l’acte va comptar amb la presència de Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Javier Villamayor, secretari del Govern de la Generalitat; Josep Santacreu, president de la Cambra de Barcelona i president del Consell de Cambres de Catalunya; Inmaculada Riera, directora general de la Cambra d’Espanya; Ariadna Arola, consellera d’Internacional i membre del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona; Carles Riado, director de Zona Tarragona del BBVA; i Quim Macià, director de Banca d’Institucions Catalunya de CaixaBank. També hi va ser Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, que va ser l’encarregat de fer la cloenda.

