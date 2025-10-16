Política
ECP denuncia la manca de punts de recàrrega elèctrica als aparcaments de Tarragona
Carmona diu que només Torroja compleix amb la normativa
El portaveu d’En Comú Podem Tarragona, Jordi Collado, i el conseller del grup municipal, Toni Carmona, van explicar ahir el seu posicionament sobre dues qüestions: l’ampliació de la taxa social de la brossa i la situació dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als aparcaments municipals. Collado va expressar la satisfacció del grup pels avenços aconseguits en matèria de justícia social, destacant que la nova taxa social de la brossa «multiplica per cinc l’impacte» i que permetrà passar de 691 famílies beneficiàries a més de 2.000, arribant possiblement a unes 2.500 famílies.
La nova taxa, que s’aprovarà al ple, incorpora novament tots els col·lectius que havien estat beneficiaris fins ara i afegeix les famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Segons Collado, «aquest canvi reflecteix la voluntat de construir una ciutat més justa i amb una fiscalitat progressiva».
Per la seva banda, el conseller Toni Carmona va presentar la moció que En Comú Podem portarà al ple per exigir al govern municipal que compleixi amb la llei, que obliga a tots els aparcaments d’ús no residencials amb més de 20 places a disposar de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El conseller Toni Carmona va denunciar que «només el pàrquing Torroja compleix actualment la normativa» .