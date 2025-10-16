Cultura
Alumnes de totes les edats formaran part de la Tardor Literària 2025
En el marc del Pla local de foment de la lectura s’ha treballat amb un institut i un centre escolar de la ciutat per tal de dur a terme noves propostes
La Casa de les Lletres de l’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest matí la programació de la Tardor Literària 2025, que comptarà amb la participació d’alumnes de primària i secundària per primera vegada. La iniciativa s’emmarca dins del Pla Local de Foment de la Lectura, integrat al Pla Estratègic Tarragona Cultura 2033.
Enguany, l’Escola Riu Clar i l’Institut Pons d’Icart s’han sumat a les activitats, que inclouen gairebé 150 propostes per a tots els públics. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha subratllat “l’esforç de totes les entitats per nodrir la ciutat de literatura, però també escoles i instituts”, destacant que el foment de la lectura és un dels eixos principals del pla.
Entre les activitats més destacades hi ha les sessions de contacontes familiars del Raconet Lector, que s’expandeixen a diversos centres cívics i a l’antic Ajuntament cada dimarts; les Jornades de la Càtedra Baixeras de la URV, dedicades a les escriptores del segle XXI el 22 d’octubre; i la celebració del Dia Internacional de les Biblioteques, el 24 d’octubre.
També destaquen propostes innovadores com la Pedalada de contes, una ruta en bicicleta amb històries i narració oral, que es celebrarà el 9 de novembre a Torreforta dins del projecte Civiccleta. Pel que fa a presentacions de llibres, destaquen la traducció de La vida al Mississipí de Mark Twain a càrrec de Marc Donat, guanyador del 24è premi de Traducció Vidal Alcover (22 de novembre), i el Ferranzine, llibre homenatge a Ferran Gerhard (6 de novembre).
Els centres educatius tindran un paper destacat. L’Institut Antoni Martí i Franquès acollirà la V Jornada Montserrat Abelló el 30 d’octubre, mentre que l’Institut Pons d’Icart presentarà l’adaptació teatral del poemari Nosaltres, qui de Mireia Calafell, dirigida per Maria Mingorance, oberta a tota la ciutadania. L’Escola Riu Clar inaugurarà la seva biblioteca amb un acte el 23 d’octubre que inclourà l’espectacle Circoteca de la companyia Passabarret i un club de lectura divertida pels més petits.