Vaga 15-O
Unes 750 persones reclamen a Tarragona la pau definitiva a Palestina
Sindicats i entitats recorren el centre de la ciutat en la jornada de vaga
Unes 750 persones han reclamat aquest dimecres a la tarda a Tarragona la pau definitiva a Palestina, segons el recompte de la Guàrdia Urbana de la ciutat. En la jornada de vaga general d'aquest 15 d'octubre, la protesta convocada per sindicats com CGT, Cobas, Cos o Ustec ha recorregut el centre de Tarragona. Els manifestants han cridat consignes contra el genocidi d'Israel i a favor de la creació de l'estat palestí. Així mateix han expressat dubtes sobre el procés de pau que ha començat.
La manifestació ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco i ha recorregut alguns carrers de l'eixample tarragoní fins arribar al monument als herois. Pel camí, crits en favor de la llibertat de Palestina i en contra d'Israel i proclames com «l'alto el foc no és llibertat».
Josep Maria Martorell, representant de la taula dels sindicats combatius de Tarragona, ha defensat que la concentració i la vaga també ha servit per «assenyalar empreses i institucions que col·laboren amb Israel» així com per criticar«aquest suposat alto el foc per la forma com s'ha fet i les mancances que té».
La convocatòria l'han secundada diferents col·lectius, com el Sindicat d'Estudiants. Una de les portaveu a Tarragona, Judit Llauradó, ha assegurat que «el genocidi a Palestina continua» i ha valorat que el pla de pau és una farsa». «No ens empassem res del que diuen Trump i Netanyahu. Veiem com continuen assassinant gent a Gaza, com segueixen ocupant territori a Cisjordània i diem clar i català que seguirem mobilitzades i lluitant fins que Palestina sigui lliure de veritat», ha remarcat. A més, ha expressat que si es trenca l'alto el foc, es tornaran a mobilitzar.
Un cop desconvocada la manifestació, uns 200 dels participants han fet una marxa alternativa per Tarragona. Han sortit de la Rambla Nova i han baixat fins al centre comercial Parc Central. Durant el trajecte alguns s'han aturat i han pintat la seu del PSC de Tarragona. Militants i càrrecs electes socialistes que eren dins fent una reunió han sortit a recriminar-los l'acció i hi ha hagut un intercanvi d'opinions i retrets que no ha anat a més, sense que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que escortaven la marxa hagin arribat a intervenir.