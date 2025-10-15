Cultura
Tarragona presenta una nova mirada històrica de la mà del cardenal de Cervantes
La 7a edició d’aquest cicle ofereix conferències, representacions teatrals i visites guiades, entre el 17 d’octubre i el 7 de desembre
Tarragona acollirà, del 17 d’octubre al 7 de desembre, la setena edició del cicle “Tarragona amb ulls de”, que enguany ret homenatge al llegat del cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta, una de les figures més rellevants de la història moderna de la ciutat. El programa inclou visites guiades, conferències gratuïtes i una representació teatral històrica, amb l’objectiu de reivindicar la seva contribució cultural i religiosa al segle XVI, entre les quals destaca la fundació del Seminari i la primera universitat tarragonina.
Organitzat pel Museu d’Història de Tarragona, la Biblioteca-Hemeroteca Municipal, l’Ajuntament de Tarragona, l’Arquebisbat, la URV i altres entitats locals, aquest cicle convida cada any a redescobrir la ciutat a través de figures i episodis clau del seu patrimoni històric.
L’acte inaugural tindrà lloc aquest divendres 17 d’octubre amb una conferència sobre la figura de Cervantes a càrrec del Dr. Antoni Jordà Fernández, catedràtic d’Història del Dret i les Institucions de la URV. L’esdeveniment es farà a l’Aula Magna del Seminari, a les 19 hores, i comptarà amb un concert previ del Cor de Cambra de la Coral de la URV.
Una de les activitats més destacades del programa és la representació “Tarragona amb els ulls del cardenal Cervantes”, una peça teatral que narra la vida i rellevància de l’eclesiàstic. L’obra, escrita per Encarna Laínez i interpretada per Anton Ferraté i Josep Ma Piñol, es podrà veure a l’Antic Ajuntament tots els diumenges entre el 19 d’octubre i el 7 de desembre, a les 11 hores. Les entrades, amb un preu de 5 euros, es poden adquirir a través del web entrades.museu.tarragona.cat
El cicle es completarà amb diverses conferències gratuïtes que aprofundiran en diferents aspectes de la vida i el context històric del cardenal. La primera, titulada “Jaume Amigó i el sepulcre del cardenal Cervantes”, anirà a càrrec de la Dra. Sofia Mata de la Cruz, historiadora de l’art, i es celebrarà el 23 d’octubre a les 19 h al Seminari. La seguirà “La transformació del patrimoni festiu a Tarragona en temps del prelat Gaspar de Cervantes”, amb Jordi Bertran, doctor en Estudis Humanístics per la URV, que tindrà lloc el 28 d’octubre a les 19 h a la Biblioteca Pública. Finalment, el 30 d’octubre a les 19 h a l’Arxiu Històric, Ida Mauro, docent a la Universitat de Barcelona, oferirà la conferència “El periple italià de Cervantes, arquebisbe en època de canvis”.
A més, s’han programat dues visites guiades temàtiques: la primera, aquest dissabte 18 d’octubre a les 10 h, explorarà la influència de Cervantes en l’eixample modern de Tarragona; la segona, el 4 de novembre a l’Arxiu Diocesà, permetrà conèixer la seva vida a través de documents i correspondència. Les dues activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia a biblioteca.seminari@arqtgn.cat