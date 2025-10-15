Medi Ambient
Tarragona invertirà mig milió d’euros en treballs forestals per a prevenir incendis a l’Anella Verda
Consistiran en la reducció de la massa boscosa i l’adequació dels camins i tallafocs
L’Ajuntament de Tarragona ha planificat diferents actuacions per a la prevenció d’incendis a l’Anella Verda. Abans de l’estiu de l’any vinent, el consistori pretén reduir la massa boscosa i adequar els camins forestals en les zones més vulnerables d’aquest cinturó natural que envolta la ciutat. El govern municipal té previst invertir uns 550.000 euros en l’execució dels treballs, que permetran reduir la capacitat de propagació dels incendis, minimitzar els possibles danys ocasionats i, alhora, facilitar-ne l’extinció.
El setembre del 2024, es va elaborar un primer projecte executiu amb les accions a desenvolupar en les masses forestals de l’Anella Verda. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, explica que se centraran en «les tres àrees que presenten més riscos que la resta». Es faran intervencions a l’entorn de Mas d’en Sorder i també a la zona de Colls Majors, «des de darrere d’Entrepins fins passat Solimar». Per últim, s’actuarà al nord de Sant Pere i Sant Pau: «Ens preocupa aquest punt perquè el foc pot arribar molt fàcilment des de l’altra banda de l’autopista».
Aquest passat mes de setembre, l’Ajuntament va presentar el projecte —després de fer alguns canvis respecte al document inicial— al Departament General de Boscos i Gestió del Medi, que ha de donar la seva autorització per poder executar-lo. «Hi pot haver modificacions encara, però no seran substancials», assenyala el cinquè tinent d’alcalde, qui explica que els treballs s’han definit «seguint les indicacions dels diferents òrgans de la Generalitat de Catalunya», com els Bombers.
Es duran a terme tasques de tala, poda, desbrossament i tractament de les restes generades. L’objectiu principal serà «baixar la densitat de la massa forestal» i «trencar la continuïtat del bosc». «Es reduiran arbustos i copes d’arbres perquè l’incendi es pugui moure en horitzontal, però no en vertical», indica García, qui apunta que «això ha d’evitar que el foc baixi a tot el conjunt del bosc». Per altra banda, s’adequaran els camins per facilitar la circulació dels camions de bombers. En aquest sentit, s’establiran «caixes de trànsit» que garanteixin una zona lliure de vegetació per on puguin passar els vehicles dels serveis d’extinció. A més, aquestes franges actuaran com a «tallafocs» per frenar possibles propagacions.
Partides pactades amb ECP
El conseller de Medi Ambient recorda que, fa una dècada, es va obligar els ajuntaments a elaborar un Pla de Prevenció d’Incendis: «El de Tarragona es va fer l’any 2022, però era molt general. Amb aquest projecte, hem concretat actuacions a l’Anella Verda». Per al govern, aquests treballs són una «prioritat» per a «la seguretat de la ciutadania i la salut dels nostres boscos». «Més enllà de pal·liar els possibles efectes del canvi climàtic, també revertim la pèrdua de biodiversitat», indica l’edil, qui ha agraït la implicació de tots els departaments de l’Ajuntament que s’han implicat en el projecte.
García també ha reconegut «l’empenta i col·laboració» d’En Comú Podem. Per als pressupostos del 2024, formació morada va pactar amb l’executiu socialista una partida de 500.000 euros per a la prevenció d’incendis. En els comptes del 2025, es van reservar 300.000 euros més. Aquests diners serviran per a actuar a l’Anella Verda: «Aquesta serà una primera fase, però volem fer més intervencions en el futur».
«Després d’anys de retard, Tarragona tindrà per fi el seu primer pla de prevenció d’incendis de l’Anella Verda», afirma el portaveu d’ECP, Jordi Collado, «Estem contents d’haver posat el nostre granet de sorra», assenyala l’edil, qui recorda que els bombers ja van advertir el 2019 que era «urgent» iniciar aquestes accions. «Cap partit hi havia apostat de veritat, fins que vam posar la banya aquest mandat», remarca. D’altra banda, el conseller proposa que «la resta dels recursos serveixin per continuar amb les franges perimetrals i impulsar noves accions de gestió forestal i educativa».
El grup d’Esquerra Republicana també ha celebrat aquesta iniciativa. En el darrer ple municipal, la formació independentista va presentar una moció per al foment de la cultura forestal i la prevenció d’incendis a Tarragona, que va comptar amb el suport del PSC, el PP, Junts i ECP. En aquesta, instaven a planificar intervencions en diversos sectors de l’Anella Verda. «Vivim en un context de canvi climàtic cada cop més agressiu, on a les sequeres perllongades i l’increment de temperatures se li suma l’augment del risc d’incendis de sisena generació», assenyala l’edil, qui convida l’alcalde, Rubén Viñuales, a «ser més valent» amb «plans d’ocupació» per a les neteges forestals i la implantació de «sistemes de pasturatge que ens ajudin a mantenir del sotabosc».
Crida a l'entesa
Les actuacions que es duran a terme en els pròxims mesos afectaran algunes parcel·les privades. Per aquest motiu, l’Ajuntament necessita l’autorització dels propietaris per poder executar els treballs previstos. «Pròximament ens reunirem amb ells», explica el conseller de Medi Ambient, qui fa una crida a «la coordinació i l’entesa entre els agents implicats».