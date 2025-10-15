Festes
Tarragona celebra Halloween i la Castanyada amb una rua i activitats
La desfilada, que tindrà lloc el dia 25, arrencarà a la plaça Corsini i finalitzarà al Balcó del Mediterrani
Enguany Tarragona tornarà a celebrar la Castanyada i Halloween amb una rua i diverses activitats tematitzades, que tindran lloc el 24 i 25 d’octubre sota el lema «I tu, de quin equip ets?». El programa arrencarà el divendres 24 a la tarda, a la plaça Verdaguer, amb tallers infantils organitzats per l’Associació de Comerciants de la Via T, que tindran lloc de 17 a 20 h. Aquests inclouran música , jocs i un photocall entre altres propostes.
Dissabte 25 la festa s’estendrà a diferents punts de la ciutat. La plaça del Mercat de Torreforta acollirà tallers de manualitats i pintacares a partir de les 10.30 h, mentre que a la plaça Corsini s’oferiran tallers de panellets a càrrec del Gremi de Pastissers Artesans de Tarragona. La primera sessió tindrà lloc a les 10.30 i la segona a les 12 h. L’activitat oferirà 20 places i està dirigida a infants de 8 a 12 anys. Les inscripcions es poden fer al correu dinamitzacio@mercatsdetarragona.cat. A les 11 h, davant del Mercat Central, s’hi representarà l’espectacle familiar Ha arribat la Castanyada, de la companyia Cinc Cèntims, on la Maria Castanyera haurà d’afrontar un misteriós robatori de castanyes. L’activitat serà oberta i gratuïta per a tothom.
El punt àlgid de la celebració arribarà dissabte a la tarda amb la segona Rua de Halloween, que començarà a les 19 h des de la plaça Corsini i recorrerà el centre de la ciutat fins a arribar al Balcó del Mediterrani. La desfilada comptarà amb la batucada Brincadeira, que oferirà una actuació musical al final de recorregut. També hi participaran les Catrines, mariachis, llençafocs, els personatges de la família Coco i una quinzena de zombies.
«L’any passat la rua va ser un èxit absolut, i vam pensar que enguany s’havia de repetir aquesta proposta, juntament amb totes aquestes activitats que reforcen també la presència de la Castanyada», va explicar ahir la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan durant la presentació del programa. «La tradició s’uneix de nou a la modernitat. La Castanyada és totalment compatible amb Halloween. Les dues celebracions poden conviure i beneficiar-se l’una de l’altra», va assegurar. L’objectiu d’aquesta proposta, va assenyalar, és dinamitzar el comerç de proximitat «animant a la gent de Tarragona a sortir al carrer».
A més de la Via T, també hi col·laboren Mercats de Tarragona, el Gremi de Pastissers Artesans i Telpark, que oferirà descomptes als aparcaments de la Pedrera i la Rambla Nova, amb una tarifa especial de 5,95 euros amb reserva prèvia, i es regalaran vals d’aparcament gratuït de 30 minuts als photocalls de les places Verdaguer i Corsini.