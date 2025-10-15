Música
Buhos, Figa Flawas o La Fúmiga, alguns dels nominats dels Premis ARC
La XXIII edició dels guardons se celebrarà per primer cop a Tarragona amb una gala amb actuacions musicals
Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres, Figa Flawas, Buhos, La Fúmiga o el Poni Pisador són alguns dels artistes nominats en la XXIII edició dels Premis ARC 2025. L'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya ha anunciat aquest dimecres els candidats de les dotze categories d'enguany, entre els quals també hi ha la festa major de Santa Tecla, Teta Fest, les sales Lo Submarino, de Reus, i la Sala Zero, de Tarragona o la periodista Sílvia García de Tarragona Ràdio.
La gala se celebrarà el 19 de novembre al Teatre Tarragona, tindrà actuacions musicals i estarà conduïda per l'ebrenca Mar Grifoll. L'acte es farà per primer cop a Tarragona després tres anys consecutius celebrats a Lleida i dinou a Barcelona.