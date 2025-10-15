Societat
Salut fa una enquesta sobre el futur CUAP de Tarragona
Vol conèixer l’opinió de la ciutadania pel que fa a l’atenció mèdica
La Regió Sanitària Camp de Tarragona ha posat en marxa un procés de participació ciutadana per definir els espais i característiques del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) que es construirà a la ciutat de Tarragona. L’objectiu d’aquest procés és implicar la ciutadania i els professionals de la salut en la definició d’un equipament que donarà resposta a les necessitats de la població i que permetrà millorar l’atenció urgent a la ciutat.
El futur CUAP atendrà, fora de l’horari habitual dels centres d’atenció primària, persones amb problemes de salut no greus, contribuint a alleujar les urgències hospitalàries perquè es puguin centrar en els casos més complexos. El procés participatiu es desenvoluparà en dues fases.
En aquesta primera fase, oberta a tota la ciutadania i mitjançant un qüestionari en línia disponible fins al 31 d’octubre a la plataforma participa.gencat.cat. El formulari recull l’opinió sobre l’ús dels serveis d’urgències i les expectatives envers el nou centre: des del confort i la intimitat dels espais fins a aspectes d’accessibilitat, senyalització o temps d’espera.
La segona fase, prevista per al mes de novembre, inclourà dues sessions deliberatives amb ciutadania i entitats per aprofundir en les propostes i prioritzar aquells aspectes que el pla funcional del CUAP haurà de tenir en compte. A més de la participació ciutadana, es va dur a terme una sessió específica amb professionals sanitaris el passat 6 de maig, per recollir la seva experiència i coneixement sobre l’atenció urgent al territori i una altra d’informativa amb entitats i associacions. Amb aquest procés, Salut vol dissenyar un equipament proper i accessible.
L’enquesta es pot completar en menys d’un quart d’hora i formula preguntes en qüestions com l’atenció o les preferències a l’hora de cercar un CUAP, entre altres.