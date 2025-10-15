Patrimoni
RTVE ja pot començar a treballar en el seu trasllat a la Tabacalera
L’adjudicació directa serà per un període de 20 anys i amb una retribució anual de 25.307 euros
L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació la concessió d’un espai a la Tabacalera per la Corporació de Radiotelevisió Espanyola. Aquest és el darrer pas perquè el mitjà de comunicació públic estatal es pugui adjudicar la seva nova seu i començar amb els treballs per un futur trasllat. Es tracta d’un espai de 265,65 metres quadrats de la tercera planta del Magatzem 2 de la finca municipal. S’hi implantarà una Unitat Informativa.
Aquest acord ja va passar per tots els filtres tècnics necessaris per al correcte desenvolupament d’una iniciativa d’aquest tipus, així com l’Informe d’Enginyeria Industrial, l’expedient del Gabinet Tècnic Fiscal i el compliment de les Normes de Plantejament Urbanístic, l’any 2023.
La concessió permetrà l’ús de l’espai a la Tabacalera per part de Ràdiotelevisió Espanyola mitjançant adjudicació directa durant un període de 20 anys i amb una retribució anual a l’Ajuntament de 25.307 euros. En els pròxims mesos RTVE presentarà el projecte tècnic de les obres i instal·lacions de la Tabacalera i haurà de presentar el 3 % del valor del domini públic i al pressupost de les obres, requisits inidispensables per a la matrialtzació de l’acord.
Suport dels grups
El tinent d’alcalde i coordinador de l’Àrea de Territori i Patrimoni, Nacho García Latorre, ja va portar al Consell Plenari la proposta d’aprovació d’aquesta resolució després d’haver aconseguit un suport majoritari a la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Patrimoni per tractar aquesta concessió, considerada oportuna i convenient per la majoria de la cambra. De fet, a la memòria justificativa del contracte, l’Ajuntament exposa que l’operació podrà «donar major difusió i ús del propi d’aquest espai amb singularitat pròpia i el seu entorn». A més, considera que permetrà que els serveis administratius existents es puguin beneficiar de les inversions en obres i noves tecnologies, i «potenciar el conjunt de La Tabacalera com a pols d’atracció per a possibles usos futurs en aquest espai».
TAC12 serà l’altre mitjà de comunicació públic que també es traslladarà pròximament a la Tabacalera.