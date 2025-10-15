Tecnologia
El primer vaixell de càrrega del món amb propulsió eòlica fa escala al Port Tarragona
Pyxis Ocean disposa de dues veles que ajuden a propulsar-lo i li permeten un estalvi
de fins al 14% del fueloil
El Pyxis Ocean, el primer vaixell de càrrega del món equipat amb tecnologia eòlica, ha fet escala aquesta setmana al Port de Tarragona. El buc, propietat de Cargill Ocean Transportation, ha arribat provinent del Brasil amb una càrrega de 64.000 tones de farina de soja, que s’ha desestibat al Moll d’Aragó.
El Pyxis Ocean representa un pas endavant en la descarbonització del transport marítim. Gràcies a dues veles WindWings de 37,5 metres d’alçada, el vaixell aconsegueix reduir fins a un 14% el consum de fueloil, l’equivalent a un estalvi mitjà de 3 tones de combustible per dia. En condicions òptimes, aquesta xifra pot arribar fins a les 11 tones diàries, el que suposa una reducció de 41 tones de CO₂ al dia, equivalent a retirar 480 cotxes de la carretera.
Les veles, inspirades en les ales d’un avió i amb una superfície total de 750 m², es controlen des del pont de comandament mitjançant un sistema automàtic que ajusta la seva posició segons la direcció i la força del vent. Aquesta tecnologia permet que el buc mantingui la mateixa velocitat que un vaixell convencional, però amb un consum energètic molt inferior.
Després de sis mesos de proves als oceans Índic, Pacífic i Atlàntic, el Pyxis Ocean opera des del març de 2024 en rutes comercials internacionals, connectant ports asiàtics, americans i europeus, entre ells el de Tarragona.
Segons dades de la International Windship Association, una cinquantena de vaixells arreu del món utilitzen actualment algun tipus de propulsió assistida pel vent. Aquesta aposta tecnològica contribueix als objectius de l’Organització Marítima Internacional, que preveu reduir almenys un 20% de les emissions del transport marítim pel 2030 i un 70% pel 2040, amb la meta d’assolir la neutralitat climàtica el 2050.