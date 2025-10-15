Comerç
Ja es pot sol·licitar la instal·lació dels punts de venda de flors per Tots Sants
Les instàncies es poden presentar fins al 22 d’octubre a l’Ajuntament de Tarragona.
L’Ajuntament de Tarragona ha obert el termini per sol·licitar la instal·lació de punts de venda de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Els floristes interessats poden presentar la seva sol·licitud fins al 22 d’octubre, tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica com presencialment a les oficines de l’OMAC.
Podran optar a una de les 14 parades disponibles els professionals del sector amb domicili fiscal al municipi de Tarragona. Les parades s’ubicaran a l’esplanada situada davant del Cementiri de Tarragona i es podran ocupar del 27 d’octubre al 2 de novembre, en horari de 9 a 18 h.
Les bases reguladores estableixen les condicions tècniques i organitzatives de l’activitat, com ara la mida màxima de les parades (3x3 metres), la prohibició d’utilitzar instal·lacions elèctriques connectades a la xarxa pública i l’obligació de mantenir net l’espai ocupat. A més, la venda estarà limitada exclusivament a flors.
Les autoritzacions es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds, fins a exhaurir les places disponibles. En cas que es superi el nombre de punts previstos, les peticions restants quedaran en llista d’espera.
D’acord amb l’ordenança fiscal municipal, no s’aplicarà cap taxa d’ocupació de via pública, ja que l’activitat ha estat declarada d’interès per a la ciutat.
Per a més informació, els interessats poden consultar les bases completes a través del Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Tarragona.