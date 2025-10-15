Música
La Franz Schubert Filharmonia celebrarà el 20è aniversari amb un concert amb una orquesta de Colòmbia
Midori, Anna Fedorova, Yulianna Avdeeva o l'Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, els noms destacats de la nova temporada
La Franz Schubert Filharmonia ha presentat aquest dimecres la programació de la temporada 2025-26 que commemorà el seu 20è aniversari. El programa especial inclou nou concerts de diferents estils, de la mà de virtuosos artistes convidats d'arreu del món. Entre els noms més destacats figuren Midori, Anna Fedorova, Yulianna Avdeeva, Leonard Slatkin i l'Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
Enguany, se celebra la 13a edició de recitals al Teatre Tarragona. El concert d'aniversari del pròxim 16 de novembre és un dels plats forts d'enguany i comptarà amb la participació de l'Orquesta Simón Bolívar de Colòmbia el Coro Nacional de Colòmbia i les veus de Katja Maderer i Martina Baroni.
La temporada de la Franz Schubert Filharmonia arrenca aquest dijous amb el debut del violinista Paul Huang, que interpretarà Concert per a violí de Korngold i Patètica de P. I. Txaikovski, junt amb l'orquestra tarragonina dirigida per Tomàs Grau. La pianista ucraïnesa Anna Fedorova actuarà l'11 de desembre interpretant el Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov, seguit per la monumental Simfonia núm. 5 de Sibelius, dirigida pel noruec Rune Bergmann. Enguany, el Concert d'Any Nou, previst pel 4 de gener, serà íntegrament dedicat a les suites de ballet de Txaikovski.
El programa també ofereix les actuacions de la reconeguda pianista Yulianna Avdeeva, que delectarà el públic amb un concert de Chopin; una representació de la Simfonia núm. 94 de Haydn dirigida pel brillant Leonard Slatkin i l'excepcional concerto per a violí de Midori. «És un grandíssim orgull poder seguir treballant amb la Franz Schubert Filharmonia un any més i que apropin la música clàssica a la ciutadania», ha dit la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos. Per la seva banda, el director musical de la Filharmonia, Tomàs Grau, ha destacat el sentiment tarragoní de la formació: «Som 'made in' Tarragona, la Rambla i el Balcó del Mediterrani inspiren el nostre so».