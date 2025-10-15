Pol´ítica
Elvira Vidal proposarà declarar Caridad Barraquer, Filla Adoptiva de Tarragona
La consellera no adscrita presentarà una moció en el proper plenari per al reconeixement de la seva tasca en la salvaguarda del Bosc de la Marquesa
La consellera no adscrita de l'Ajuntament de Tarragona, Elvira Vidal, presentarà una moció per al reconeixement de Caridad Barraquer de Borràs (1895-1985) per la seva tasca en la salvaguarda del Bosc de la Marquesa, que es debatrà en el plenari d'aquest divendres 17 d'octubre. La moció demana que sigui declarada Filla Adoptiva de Tarragona, a títol pòstum, i que se li dediqui un espai públic (carrer, plaça, parc o equipament municipal). La consellera també proposa establir un conveni entre l'Ajuntament de Tarragona i la Fundació Bosc de la Marquesa per desenvolupar projectes de conservació, educació ambiental i divulgació del patrimoni natural.
Caridad Barraquer va ser propietària del Bosc de la Marquesa, un espai natural d'interès ecològic i paisatgístic situat entre la platja Llarga i la Punta de la Móra. La consellera Elvira Vidal recorda que Caridad Barraquer es va proposar l'explotació agrícola, plantant vinyes, garrofers i oliveres: «aquesta dona amant de la terra es va anticipar a la seva època en la defensa del territori i dels seus valors ambientals». Vidal subratlla que «gràcies a la perseverança de la Caridad podem gaudir, avui en dia, del Bosc que du el seu nom. Cada any, més de de 20.000 persones visitem el Bosc de la Marquesa».
Elvira Vidal també posa en valor que Caridad Barraquer va rebutjar reiterades ofertes de compravenda i urbanització, mantenint íntegre aquest bosc mediterrani, que ha arribat fins als nostres dies com un pulmó verd litoral de la ciutat. De fet, per Vidal la mateixa Fundació Bosc de la Marquesa «és una mostra dels valors inculcats per Caridad Barraquer a la seva família, vetllant per una gestió sostenible del llegat natural i patrimonial que ens va deixar, amb la persistència i estima».
La consellera lamenta que la figura de Caridad Barraquer «és del tot desconeguda», tret d'alguna iniciativa aïllada, i que la ciutat de Tarragona «encara no li ha dedicat un reconeixement institucional, tot i la seva aportació cabdal a la preservació del nostre patrimoni natural».