Música
Diego El Cigala arriba a Tarragona amb el seu espectacle “Lágrimas Negras”
El Palau Firal de Tarragona acolliràel concert commemoratiu del 20è aniversari d’un dels discos més emblemàtics del flamenc i la música llatina
Vint anys després de la seva gravació, Lágrimas Negras continua sent un referent absolut de la fusió entre el flamenc i la música cubana. El pròxim 14 de desembre, Diego El Cigala portarà aquest llegat al Palau Firal de Tarragona amb una actuació molt especial dins de la seva gira “20 años de Lágrimas”, on repassarà els grans temes que han marcat la seva trajectòria.
L’origen d’aquest projecte es remunta a la tardor del 2002, quan El Cigala va entrar a l’estudi al costat del pianista Bebo Valdés i del director i productor Fernando Trueba. D’aquella col·laboració en va sorgir un disc que va fer història en el panorama del World Music, consolidant el compromís de l’artista madrileny amb la música llatina i, especialment, amb el bolero.
Amb Lágrimas Negras, Diego El Cigala va aconseguir un èxit internacional sense precedents: dos premis Grammy, el reconeixement com a millor àlbum del 2003 pel New York Times, el premi World Music de la BBC i més de dos milions de còpies venudes arreu del món. L’àlbum va ser també una fita emocional i artística que va unir dues ànimes musicals —el flamenc i el so cubà— en una mateixa veu.
Des de llavors, El Cigala ha continuat aprofundint en aquest diàleg musical. El 2008 va presentar Dos Lágrimas, amb llegendes cubanes com Guillermo Rubalcaba, Changuito i Tata Güines, reafirmant la seva passió pels ritmes caribenys i els cants d’anada i tornada entre Espanya i Amèrica Llatina.
Aquesta gira commemorativa recupera els temes que ja formen part del seu ADN musical, com “Corazón Loco”, “Dos Gardenias” o “Historia de un Amor”, interpretats amb la força i sensibilitat que caracteritzen a l'artista.
Acompanyat pel seu pianista de confiança, Jaime Calabuch “Jumitus”, juntament amb contrabaix i percussió, Diego El Cigala oferirà una nit de mestissatge, emoció i melancolia que promet transportar el públic tarragoní per un viatge musical a través de Cuba, l’Argentina, Mèxic i Colòmbia.