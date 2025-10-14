Salut
Tarragona inspecciona un centenar d'establiments alimentaris
Dels 73 establiments on s’ha actuat i ja s’ha obtingut un veredicte tècnic complet, un 69,9% ha superat els controls positivament i un 11% ho ha fet amb condicions millorables.
La Unitat Tècnica de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona ha dut a terme aquest estiu una campanya de control sanitari a diferents establiments alimentaris amb l’objectiu de garantir la seguretat dels aliments que s’hi ofereixen. En total, s’han efectuat 94 inspeccions que han permès analitzar tot el cicle dels productes, des de la recepció i l’emmagatzematge fins a la preparació i el servei, en bars, restaurants, guinguetes, hotels, càmpings, supermercats, fruiteries, cafeteries i gelateries.
D’aquestes inspeccions, 73 han conclòs amb un veredicte tècnic complet, i els resultats han estat majoritàriament positius. Concretament, el 69,9% dels establiments han superat els controls satisfactòriament, mentre que un 11% ho ha fet amb condicions millorables. A més, el 70% dels locals que inicialment no complien els requisits han aprovat la segona inspecció després d’implementar les millores necessàries.
Segons l’informe municipal, la majoria dels establiments presenten un bon ordre i adequació higienicosanitària a cuines i barres, així com un correcte etiquetatge i protecció dels aliments. Entre les deficiències més freqüents s’han detectat manca de neteja profunda en campanes extractores i fregidores, registre d’autocontrol incomplet, manca de retolat intern o d’indicació d’al·lèrgens, i problemes en el control de temperatures.
Aquestes actuacions permeten un seguiment sistemàtic i la correcció d’irregularitats, amb l’objectiu de prevenir riscos i mantenir els estàndards de seguretat alimentària a la ciutat. Des de la conselleria de Salut Pública recorden que els controls es duen a terme durant tot l’any, tot i que a l’estiu s’intensifiquen especialment en restaurants i guinguetes per garantir una oferta alimentària segura durant la temporada alta.