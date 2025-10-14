Mobilitat
Tall de trànsit al Camí del Llorito del 15 al 17 d’octubre per treballs de poda
Amb motiu dels treballs de poda d’arbres, l’Ajuntament tallarà la circulació del Camí del Llorito del 15 al 17 d’octubre.
L’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que el Camí del Llorito romandrà tallat a la circulació del 15 al 17 d’octubre a causa dels treballs de poda dels arbres que s’hi duen a terme.
L’actuació es centrarà en el tram comprès entre la font i la zona de barbacoes, on s’ha detectat que diverses branques es troben a menys d’un metre del cablejat elèctric. L’objectiu és evitar interferències entre l’arbrat i la línia elèctrica de baixa tensió, i garantir així la seguretat de l’espai i de les persones que hi transiten.
Segons ha informat el consistori, els treballs s’han programat arran d’un informe dels agents rurals, que alertaven d’un fregament mecànic entre les branques i els cables elèctrics al llarg de bona part del Camí del Llorito. Aquesta situació suposava un risc potencial tant per a l’entorn natural com pels vianants.
El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona demana comprensió als veïns i visitants mentre durin les tasques de manteniment.