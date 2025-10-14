Municipal
Surt a licitació el manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis de Tarragona
El pressupost és de 154,058,4 € i tindrà una durada de tres anys
L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el contracte per al servei de manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis al voltant de les urbanitzacions i nuclis vulnerables del terme municipal. El contracte tindrà una durada de tres anys sense possibilitat de pròrroga, amb un pressupost base de 127.321,19 €, més 26.737,45 € d’IVA, el que representa un import total de 154.058,64 €.
El consistori té competències en l’àmbit de Protecció Civil i prevenció d’incendis i vetlla perquè les condicions de manteniment de les franges siguin adients per afavorir al màxim la prevenció d'incendis forestals. Amb aquest objectiu, els treballs que haurà de fer l’empresa externa consistiran en la reducció de la densitat d’arbrat, la desbrossada, la retirada de troncs, la trituració i l’estassada de restes de poda de les franges perimetrals.
Aquest estiu, l’Ajuntament ha executat diverses actuacions emmarcades en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del terme municipal, com la neteja de franges forestals i perimetrals. Els treballs han abastat una superfície de 23 hectàrees.