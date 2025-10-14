Serveis
L’Ajuntament de Tarragona instal·larà tres lavabos públics en diferents punts de la ciutat
S’ubicaran a la plaça dels Carros, la Rambla Nova i el Parc de la Reconciliació, i seran accessibles i 'autonetejables'
Tarragona tindrà, després d’anys d’espera, la seva pròpia xarxa de lavabos públics. La plaça dels Carros, la Rambla Nova —a l’altura de l’estàtua dels Despullats— i el Parc de la Reconciliació han estat les primeres ubicacions escollides per l’Ajuntament, que vol posar fi a un dels grans dèficits històrics de la ciutat. El consistori treballa perquè, abans d’acabar el mandat, tant els tarragonins com els turistes puguin gaudir d’aquest servei, que permetrà millorar la higiene pública.
De fet, s’estan ultimant els tràmits per a licitar la instal·lació i el manteniment d’aquests tres lavabos, que suposarà una inversió d’uns 360.000 euros. Aquests estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i seran autonetejables. A més, per a evitar usos massa prolongats, comptarà amb un sistema que desbloquejarà la porta de forma automàtica cada 20 minuts. Fonts municipals apunten que la seva implementació no requerirà una gran obra, ja que es tracten de mòduls prefabricats.
En els pressupostos del 2024, es va reservar una partida econòmica de 200.000 euros per a fer realitat aquest projecte arran de l’acord entre el govern de Rubén Viñuales (PSC) i el grup d’En Comú Podem. Ambdues formacions van pactar una segona partida de 200.000 euros en la negociació dels comptes del 2025. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, explica que «és una proposta que hem treballat des de l’inici del mandat». «És una mesura senzilla, però molt important per donar seguretat a la nostra gent gran i perquè tothom pugui sortir de casa amb tranquil·litat sense haver d’estar pendent si arribarà a temps al lavabo», assenyala l’edil, qui afegeix que «també seran útils per als visitants i turistes que cada dia recorren la nostra ciutat».
D’altra banda, el conseller destaca que les ubicacions s’han treballat conjuntament amb els veïns i entitats, que són «qui millor coneixen les necessitats de cada barri». En aquest sentit, remarca que consistori n’instal·larà un al Parc de la Reconciliació per petició expressa dels residents de la zona. Aquests denuncien que és habitual veure persones fent les necessitats en aquest espai tan freqüentat, provocant l’acumulació d’excrements i orins.
De pagament
L’Ajuntament està acabant de decidir quina serà la forma d’accedir als lavabos, que seran de pagament. Una de les opcions que s’està estudiant és les persones que tinguin un abonament de l’EMT puguin utilitzar la seva targeta del bus per entrar. Això permetria que els menors d’edat i els majors de 65 anys puguin accedir gratuïtament. La idea és que aquelles persones que ja estan pagant per algun servei municipal, puguin gaudir dels nous banys de franc. També està sobre la taula la creació d’una targeta ciutadana. En el cas dels turistes, hauran d’abonar l’import pertinent —pendent de fixar— mitjançant el sistema que acabi implementant el consistori.
Tot i que, en un primer moment, estava prevista la construcció de fins a set lavabos públics; finalment, se n’instal·laran tres. Els primers models que es van escollir rondaven els 50.000 euros, però l’Ajuntament els ha acabat descartant i ha apostat per exemplars amb millors prestacions i amb una vida útil més llarga. El preu d’aquests, però, ascendeix fins als 100.000 euros, als quals cal sumar uns 20.000 més per al seu manteniment.
De moment, es col·locaran dos al centre de la ciutat i un altre a la Part Baixa, però no es descarta que s’implementin més en un futur. De fet, ECP té intenció de negociar una nova partida amb el govern socialista de cara als pressupostos de l’any vinent perquè aquest servei arribi a altres barris, com la Part Alta o Torreforta.