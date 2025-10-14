Habitatge
L'Ajuntament prepara la licitació del Pla Especial de pisos turístics
El govern demana a la URV que actualitzi un estudi sobre el sector a la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona ha dit prou i s’ha arremangat per posar fi als habitatges d’ús turístic (HUTs) que no compleixen la normativa. El consistori ha començat a inspeccionar aquest tipus de pisos per comprovar que compleixen la llei i, en el cas que no ho facin, revocar la seva llicència. Des del 15 d’abril fins al 7 d’octubre, s’han revisat 200 immobles i d’aquests ja se n’han inhabilitat 32. «No ens esperàvem aquestes xifres que mostren el mostreig que hem fet. No pot ser, és indecent. El problema amb l’accés a l’habitatge a la ciutat ens afecta a tots», va explicar ahir Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, en la presentació dels resultats als mitjans de comunicació. 14 pisos més tenen expedient obert i s’estan estudiant les al·legacions i 6 HUTs més estan pendents de notificació.
El mecanisme que ha utilitzat el consistori per procedir a les baixes d’aquestes activitats ha sigut el padró. L’Ajuntament s’ha emparat en l’article 36 de la Llei 18/2020, que regula les activitats que no tenen incidència ambiental, i que inclou els habitatges d’ús turístic. En aquest article es preveu que l’administració pot inhabilitar una activitat, si no s’ha iniciat la mateixa transcorreguts tres mesos des que es va comunicar el seu inici, o bé si s’interromp l’activitat durant més de 6 mesos consecutius, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacionalitat del negoci. Mitjançant el padró, s’ha pogut comprovar si en el darrer any aquell pis ha funcionat com a habitatge habitual o com a HUT. «És la mesura més adient que vam trobar amb els tècnics municipals i ha funcionat. També és positiu pel mateix sector, que ens ha donat les gràcies i que feia temps que sospitava que hi havia situacions anòmales. Estem superpoblats de llicències i havíem de posar-hi ordre», va exposar Jordi Collado, conseller d’En Comú Podem. La seva formació i el govern municipal van pactar impulsar aquestes mesures i han treballat colze a colze perquè funcionin. Cal destacar que a Tarragona hi ha 2.100 llicències de pisos turístics. «És una xifra que crida l’atenció. Al principi de la pandèmia de la Covid es van donar molts d’alta, però després hem pogut comprovar que no es van utilitzar per a aquesta activitat», va indicar el batlle.
Revisar-los tots
La ciutat és la primera a tota Catalunya a aplicar aquesta metodologia vers les llicències de pisos turístics. «Som pioners. És un sistema molt robust. No hi ha prova més fefaent que el padró municipal. És molt difícil que algú aixequi la màniga», va comentar Collado. El consistori ha treballat en silenci aquests mesos, començant a inspeccionar habitatges amb personal propi de l’àrea de Llicències. Però no es vol aturar en aquests centenars de pisos i la voluntat és revisar-los tots. «No estem en contra dels pisos turístics sinó de com s’està duent a terme actualment aquesta activitat. És un frau claríssim», va expressar Viñuales.
Actualment, la tramitació de llicències d’habitatges d’ús turístic està totalment aturada per la moratòria de cinc anys que va aprovar la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, des de la plaça de la Font ja es treballa en el Pla Especial de pisos turístics, que ha de regular aquesta activitat a la ciutat. «Ja hem demanat a la URV que actualitzi un estudi sobre els HUTs que va fer el 2021. Serà clau per confeccionar el Pla Especial», va explicar Nacho García Latorre, conseller d’Urbanisme i Llicències. L’anàlisi universitària ja exposava en aquell moment que el 14% dels habitatges a la Part Alta eren d’ús turístic. En aquest sentit, l’Ajuntament ja prepara els plecs per a licitar el Pla Especial pròximament.
«No esperarem. En alguns punts és una situació preocupant. La Part Baixa corre el risc que tingui el mateix problema que la Part Alta, ja que s’hi invertirà molts diners pròximament i canviarà i els especuladors ho voldran aprofitar», va alertar Viñuales. «No volem que la ciutat es torni un parc temàtic. Els barris són per la gent que hi viu tot l’any», va afegir l’alcalde tarragoní.