L’AEQT i Educació presenten la renovada Aula de la Química

L’equipament es va inaugurar l’any 2007 al Complex Educatiu

Imatge de la presentació, amb Javier Sancho, María Moscoso i Marta Panadès.

L’Aula de la Química s’ha renovat 18 anys després. El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona (CdA), el servei educatiu del Departament d’Educació i l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) van presentar ahir al matí els nous espais i materials didàctics. Es tracta d’un espai educatiu dedicat a la interpretació i l’aprenentatge del teixit industrial químic de Tarragona que, des de la seva posada en funcionament l’any 2007, més de 30.000 estudiants han visitat i hi han fet activitats.

Aquest 2025 s’ha dut a terme una renovació completa de l’equipament pedagògic de l’Aula, amb nous materials i continguts didàctics adaptats a la transformació i als avenços tecnològics de la indústria química. Les activitats del curs 2025-2026 s’iniciaran el pròxim 2 de febrer, amb la previsió de rebre durant el curs 2.085 alumnes procedents de centres educatius del Camp de Tarragona.

L’aula ofereix dues activitats principals: d’una banda, Un tresor sota les xemeneies, adreçada a alumnat de Cicle Superior de Primària i primer curs d’ESO (de 10 a 12 anys), que es centra en l’observació, la manipulació i l’anàlisi deductiva. I, de l’altra, La indústria química de Tarragona, pensada per a estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius (a partir dels 13 anys), permet observar els canvis sobre el territori i comprendre la importància econòmica, social i demogràfica del sector químic.

L’acte de presentació va comptar amb la participació de la directora adjunta dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a Tarragona, Maria Moscoso; el president de l’AEQT, Javier Sancho, que va destacar «la important tasca divulgativa que es desenvolupa en aquest espai educatiu»; i la directora del Camp d’Aprenentatge de Tarragona, Marta Panadès.

