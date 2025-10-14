Ensenyament
L’AEQT i Educació presenten la renovada Aula de la Química
L’equipament es va inaugurar l’any 2007 al Complex Educatiu
L’Aula de la Química s’ha renovat 18 anys després. El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona (CdA), el servei educatiu del Departament d’Educació i l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) van presentar ahir al matí els nous espais i materials didàctics. Es tracta d’un espai educatiu dedicat a la interpretació i l’aprenentatge del teixit industrial químic de Tarragona que, des de la seva posada en funcionament l’any 2007, més de 30.000 estudiants han visitat i hi han fet activitats.
Aquest 2025 s’ha dut a terme una renovació completa de l’equipament pedagògic de l’Aula, amb nous materials i continguts didàctics adaptats a la transformació i als avenços tecnològics de la indústria química. Les activitats del curs 2025-2026 s’iniciaran el pròxim 2 de febrer, amb la previsió de rebre durant el curs 2.085 alumnes procedents de centres educatius del Camp de Tarragona.
L’aula ofereix dues activitats principals: d’una banda, Un tresor sota les xemeneies, adreçada a alumnat de Cicle Superior de Primària i primer curs d’ESO (de 10 a 12 anys), que es centra en l’observació, la manipulació i l’anàlisi deductiva. I, de l’altra, La indústria química de Tarragona, pensada per a estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius (a partir dels 13 anys), permet observar els canvis sobre el territori i comprendre la importància econòmica, social i demogràfica del sector químic.
L’acte de presentació va comptar amb la participació de la directora adjunta dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a Tarragona, Maria Moscoso; el president de l’AEQT, Javier Sancho, que va destacar «la important tasca divulgativa que es desenvolupa en aquest espai educatiu»; i la directora del Camp d’Aprenentatge de Tarragona, Marta Panadès.