Societat
Experts de la URV presenten recomanacions per fer els aeroports més inclusius
Una investigació analitza l'experiència de viatge de 300 persones per identificar factors d'estrès
Experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han elaborat recomanacions per fer els aeroports més inclusius per a les persones autistes. Algunes de les condicions que acompanyen aquestes infraestructures, com ara les aglomeracions, les olors intenses de perfums en el pas pel duty free o la interacció amb el personal als controls de seguretat, poden comportar nivells d'estrès elevat a aquest col·lectiu, fins al punt de generar-los una sobrecàrrega sensorial i sostinguda que pot esgotar-los durant hores o dies les funcions executives. Per corregir la situació l'estudi proposa formació específica del personal, informació accessible i visual o espais de calma i regulació sensorial.
La investigació ha analitzat l'experiència de viatge de 300 persones per identificar factors d'estrès, i els participants han remarcat també la importància de la flexibilitat i la capacitat d'adaptar les mesures a les necessitats de cada persona i cada situació.
Poder escollir si embarcar al principi o al final, o optar per un distintiu discret a la targeta d'embarcament en lloc d'un collaret visible són maneres de respectar la diversitat de les necessitats individuals que contribueixen a reduir significativament l'ansietat, afirma l'estudi.
Després de la recol·lecció de dades de la investigació, ara es crearà un informe de recomanacions per a la indústria —adreçat a les companyies aèries, els gestors aeroportuaris i altres actors del sector— amb propostes concretes classificades per la viabilitat d'implementació.
Entre les mesures més immediates destaquen canviar el mobiliari per crear zones de descans, substituir els eixugadors de mans sorollosos per tovalloletes de paper, regular la intensitat de la llum i proporcionar informació visual accessible.
Altres mesures a llarg termini inclouen millores en la senyalització, l'ús d'il·luminació natural i materials no reflectors, la formació contínua del personal i la implementació de tecnologia avançada, com els nous escàners que permeten inspeccionar l'equipatge sense retirar líquids ni dispositius electrònics.