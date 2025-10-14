Política
ERC Tarragona vol que l’edifici de Santiyán sigui un equipament cívic i cultural per a la Part Baixa
Els republicans denuncien que la proposta del govern del PSC per al Pla de Barris no entra al cor del barri del Port i només «es queda a les portes»
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona reclama a Viñuales que «compleixi amb les veïnes i veïns del barri del Port i l’edifici de Santiyán sigui un equipament cívic i cultural». Així s’ha expressat el conseller republicà Xavi Puig, qui reivindica el compliment de l'acord pressupostari amb Esquerra per al 2024, que incloïa el centre cívic a Santiyán. «La Part Baixa necessita de manera urgent un espai on poder fer diferents activitats, i l’emplaçament proposat ara no soluciona la manca d’equipaments al barri del Port», explica.
Els republicans consideren que el projecte ideat per a Santiyán ajudaria a dinamitzar la Part Baixa i a atraure gent de tota Tarragona. «No volem un monocultiu de serveis socials al barri del Port, sinó tenir una àmplia diversitat d’equipaments que el dinamitzin. No val buscar excuses per modificar el projecte, com dir que no hi ha espai suficient, perquè no és cert», ha manifestat Puig en referència a un edifici que disposa de més de 1.000 metres quadrats, dels quals 700 ja es rehabilitaran en la primera fase de les obres. «Hi ha centres cívics en espais molt més petits. Es tracta d’una decisió política perquè no hi ha cap justificació tècnica per descartar els usos indicats en el projecte», ha afegit el conseller.
En aquesta línia, el Grup Municipal d’ERC demana a Viñuales que baixi a escoltar les veïnes i veïns de la Part Baixa per reformular de manera urgent la proposta que es presentarà demà a la convocatòria del Pla de Barris. «Estan deixant de banda les prioritats del barri, com podrien ser la plaça dels Carros, la plaça dels Infants o carrers com el del Vapor o el dels Rebolledo. Hi ha com a mínim 7 milions d’euros pressupostats per arreglar els contorns de la Part Baixa, però no els centres neuràlgics que l’han de revitalitzar», ha posat en relleu Puig.
Els republicans lamenten la manca de diàleg, però assenyalen que el govern socialista encara és a temps de modificar la proposta. «Cal aprofitar l’oportunitat del finançament que suposa el Pla de Barris per donar vida al barri del Port. Aquests diners poden ajudar a completar una part important del Pla Integral de la Part Baixa, redactat el mandat anterior amb la participació de les veïnes i veïns. Cal mantenir aquest diàleg i respectar el pla consensuat per poder fer una transformació real i no ajornar-la de manera innecessària», ha expressat Puig.