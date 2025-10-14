Municipal
Comencen les obres de la reforma integral del Tanatori Municipal de Tarragona
L’actuació compta amb un pressupost d’3,2 milions d’euros i està previst que acabin el juliol de 2026
Aquesta setmana s'han posat en marxa les obres de la fase 1 del projecte de reforma integral del tanatori municipal de Tarragona. Amb aquesta actuació, l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona SA (EMSERFUMT) pretén modernitzar les instal·lacions, optimitzar els espais i oferir un millor servei tant a les famílies com als treballadors. Està previst que les obres d’aquesta primera fase acabin el juliol de 2026.
L’actuació compta amb 3 fases i tindrà un cost de 3.200.000 euros. La primera, que s’inicia avui, compta amb un pressupost d’1.001.037 euros i ha estat adjudicada a l’empresa Garcia Riera S.L. Les obres es desenvoluparan en un edifici de 3.200 m² repartits en tres plantes i representen el primer pas d’un projecte global que suposarà una inversió total de 3,2 milions d’euros.
Durant aquesta primera etapa, es duran a terme obres de rehabilitació i millora tant a les zones d’atenció al públic com als espais logístics i tècnics. Concretament es millorarà la Sala d’Atenció a Famílies i es reorganitzarà la recepció i l’administració, creant un segon punt d’atenció al públic. També es reformaran el lavabos, incloent-ne un d’adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. A més es col·locarà un sòcol protector a la Sala d’Actes per millorar la durabilitat dels materials i es transformarà el pati central de la planta baixa en un espai enjardinat d’estada amb plataforma de fusta i bancs.
També es reformarà el garatge, amb una segona porta per a vehicles i una nova sortida de vianants directa a l’exterior, i es tancarà el buit del muntacàrregues.
Plaques solars
Una de les millores destacades d’aquesta fase és la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum, amb una inversió de 116.061,28 euros, que permetrà reduir el consum energètic i l’impacte ambiental de les instal·lacions.
A més, es desenvoluparà un Pla Director d’Instal·lacions i diversos projectes específics (baixa tensió, climatització, ventilació, etc.) per posar al dia totes les infraestructures tècniques del centre.
Següents fases
La segona fase es podrà solapar parcialment amb el tram final de la primera i preveu la construcció d’un nou edifici annex que acollirà el nou crematori i una sala per a cerimònies més íntimes. Actualment es realitzen cinc incineracions diàries, i amb el nou forn es podrà arribar fins a deu.
Finalment, la tercera fase se centrarà en la transformació de la cafeteria actual (en desús des de 2020 perquè va finalitzar la concessió) en un restaurant per millorar el servei als usuaris, així com en la renovació de les set sales de vetlla.
«Aquesta reforma integral representa un pas endavant en la modernització dels serveis funeraris municipals, amb una clara aposta per la qualitat, la sostenibilitat i la millora de les condicions laborals del personal», ha remarcat la presidenta de l’Empresa Mixta de Serveis Funeraris, Ivana Martínez, i ha afegit «volem que el tanatori sigui un espai digne, confortable i eficient, que respongui a les necessitats actuals i futures de la ciutadania de Tarragona».