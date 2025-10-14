Mobilitat
Arrenquen les obres del carril bici a l’avinguda Andorra, que agafen els veïns desprevinguts
Els treballs, que s’allargaran tres setmanes, comporten talls de trànsit i restriccions d’aparcament
Les obres de rehabilitació de la calçada i del nou carril bici de l’avinguda Andorra ja estan en marxa. Els treballs van arrencar ahir i s’allargaran durant tres setmanes, amb diverses restriccions a la zona. Concretament, es tracta del tram comprès entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Catalunya.
Les primeres actuacions afectaran únicament l’estacionament, mentre que a partir del 20 d’octubre, quan s’iniciï l’asfaltatge de la calçada, el trànsit quedarà completament tallat durant dues setmanes.
Les obres afectaran també els pàrquings privats, on no es podran realitzar entrades ni sortides de 9 h a 18 h. L’actuació, adjudicada a l’empresa Eiffage Infraestructuras, SA, té un cost total de 223.366 euros i s’emmarca dins del pla municipal de millora de la via pública i foment de la mobilitat sostenible.
L’arrencada dels treballs va agafar per sorpresa a diversos veïns, que desconeixien la seva data d’inici, així com les afectacions previstes. «Hem estat fora aquests dies i no en teníem ni idea. Jo me n’he assabentat ara, quan he arribat a casa i m’he trobat aquí davant als operaris», explicava Maria Teresa Gallart, resident de la zona.
Li preocupen, especialment, les restriccions d’aparcament. «Les nostres opcions seran barallar-nos per les places de zona taronja i omplir dos descampats amb clots, que si m’hi cau la roda potser no hi torno a sortir», lamentava.
«Els límits horaris em condicionen bastant, perquè necessito agafar el cotxe per anar a treballar», apuntava l’Anna Rofes, que lloga una plaça d’aparcament privat. «Sabia que havien de fer el carril bici, però desconeixia quan. Imaginava que tallarien la circulació, però pensava que, com altres vegades, als veïns ens deixarien entrar i sortir», assenyalava.
«No sé què faré amb el cotxe, perquè jo surto de la feina a les 16 h. Què he de fer fins a les 18 h? Trobo que podrien donar-nos alternatives, deixar-nos estacionar gratuïtament en algun pàrquing públic, per exemple», opinava la Irene Sabaté.
«No m’han informat de res, ni com a negoci ni com a particular», comentava el Víctor Pepio, resident i director del concessionari Motos Tarragona. «Ens afecta moltíssim. Sobretot a l’hora de concertar cites de taller», assegurava.
L’Emanuel Rosca, de Salma Motors, comparteix la problemàtica. «No en teníem ni idea, però sense dubte ens perjudicarà. Esperem que no s’allargui més del previst, perquè sempre tenim més clients abans de les festes», apuntava.
«Normalment, s’aturen molts vehicles aquí a la zona blava i entren per endur-se un entrepà. Tots aquests clients els perdré», lamentava la Fátima Cinca, propietària del bar La Trobada.
Els carrils bici, un tema controvertit
Les fileres d’aparcament es mantindran, tot i que es perdran algunes places a les parts inferiors i superiors del carrer. L’Ajuntament de Tarragona preveu també implantar un nou carril bici a l’avinguda Prat de la Riba.
«Necessitàvem el nou asfaltatge, però el carril no l’acabo d’entendre», opina Cristina Prats, veïna de l’avinguda Andorra. «Fa res van eliminar el carril de Pere Martell perquè ningú l’utilitzava, i ara en volen posar dos de nous? No veig molts ciclistes, no crec que sigui una demanda ni una necessitat de la ciutadana», diu.