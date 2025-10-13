Economia
La tarifa social de la taxa de la brossa arribarà a les famílies monoparentals de Tarragona
El govern municipal i En Comú Podem han acordat ampliar els beneficiaris d’aquesta bonificació
Les famílies monoparentals de Tarragona podran beneficiar-se de la tarifa social de la taxa de la brossa, després de l’acord assolit entre el govern municipal (PSC) i el grup d’En Comú Podem. En la comissió d’Hisenda celebrada el passat dimecres, l’executiu socialista va proposar modificar els criteris d’accés a aquest descompte de 50 euros. Els socialistes van plantejar que les famílies que ja reben la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) com a famílies nombroses puguin accedir a aquesta taxa social, sense haver de presentar documentació addicional.
La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, va assenyalar que aquest canvi permetrà que hi hagi fins a 691 beneficiaris. Tots els grups de l’oposició hi van votar a favor, excepte ECP, qui considerava que es podia ampliar encara més l’abast d’aquest suport econòmic. La formació morada va instar el govern a millorar el seu plantejament inicial i els socialistes van accedir a negociar.
L’endemà de la comissió d’Hisenda, la consellera Mascaró es va reunir amb el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui va proposar que les famílies monoparentals puguin també beneficiar-se de la tarifa social de la taxa de residus. Tanmateix, l’edil va proposar que les persones que havien pogut accedir a aquest descompte en els darrers anys, ho puguin continuar fent.
Cal recordar que aquesta tarifa social es va implantar per primera vegada el 2024, any en què el govern va apujar la taxa de la brossa un 12%. En aquell moment, els criteris d’accés funcionaven segons l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. L’any 2025, per agilitzar els processos, es va plantejar que les persones beneficiàries havien d’haver estat perceptores de la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital.
Des d’ECP, reclamaven que, a banda de les famílies nombroses i monoparentals, també es mantinguin tots els criteris anteriors. Segons ha pogut saber el Diari Més, el PSC ha acceptat aquestes demandes i els serveis tècnics estan acabant d’analitzar la seva viabilitat econòmica. Aquesta segona modificació de la tarifa social es votarà directament en el ple de divendres, on ECP confia obtenir els suports necessaris per tirar endavant la proposta.