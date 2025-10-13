Societat
La recreació històrica de la visita d’Alfons XIII aixeca polseguera
Junts i ERC consideren que l’esdeveniment no era adient per la relació del monarca amb la dictadura feixista
El Moll de Costa del Port de Tarragona va acollir aquest cap de setmana una recreació de la primera visita del rei Alfons XIII a la ciutat. L’activitat, inclosa dins el programa de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, va rememorar l’arribada del monarca l’any 1904 i l’acte de col·locació de la primera pedra de la prolongació del dic de Llevant.
La representació va començar amb l’arribada simbòlica del rei per mar fins a les Escales Reials. Una seixantena de participants vestits d’època, juntament amb autoritats locals com l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el president de l’Autoritat Portuària, Santiago J. Castellà, van participar en l’acte.
Aquesta representació va aixecar polseguera i crítiques a les xarxes socials per ciutadans i representants polítics que consideraven que l’esdeveniment no era adient per la relació del monarca amb la dictadura feixista. «S’ha organitzat aquesta desgraciada festeta rememorant la visita del Borbó Alfonso XIII a Tarragona. Per situar una mica aquest reiet que els propis espanyolots havien fet fugir per cames, a banda de múltiples desviacions patètiques, és el que el 1936 estava feliç amb el cop d’Estat franquista somniant que el faria tornar de l’exili. Ni memòria democràtica ni vergonya política», expressava a X Francesc de Dalmases, diputat de Junts. Des del grup municipal d’ERC també es va criticar la representació. «Visca el rei!, cridaven els vassalls», comentava irònicament Xavi Puig. «Dels jocs del Mediterrani a l’arribada d’Alfons XIII, l’exaltació que torna, sempre de mans dels mateixos», va exposar l’exalcalde Pau Ricomà.
Per la seva banda, fonts municipals expliquen que va ser «un acte de reconstrucció històrica sense connotacions polítiques i de suport a la difusió del patrimoni modernista i a la figura de Jujol i la seva relació amb Tarragona; un acte al qual l’alcalde va estar convidat des de l’Ajuntament de Pallaresos, així com també van convidar a participar al Port».
Al Refugi 1 del Moll de Costa es va inaugurar també l’exposició Una visita reial, que es podrà visitar fins al 2 de novembre. La mostra recull fotografies, documents i objectes relacionats amb la visita d’Alfons XIII i amb el context històric del moment al port de Tarragona.