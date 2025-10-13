Solidaritat
El Parc Central estrena un documental sobre l’Alzheimer amb projecció gratuïta
Un documental que reflecteix un dia en la vida de persones amb Alzheimer, familiars i cuidadors, amb la col·laboració de voluntaris de l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp
El Parc Central continua reforçant el seu compromís amb la sensibilització sobre l’Alzheimer i el suport a les persones que conviuen amb aquesta malaltia. Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, el centre comercial ha produït un documental que mostra un dia en la vida de pacients, familiars i cuidadors, posant en relleu les necessitats, els reptes i la força de les persones afectades.
L’estrena oficial tindrà lloc aquest dissabte 18 d’octubre a les 12 h a Yelmo Cines del mateix centre comercial, amb una projecció gratuïta i oberta al públic. Per garantir plaça, els interessats poden inscriure’s prèviament al Punt d’Atenció al Client del centre, per telèfon (977 228 797) o per WhatsApp (611 676 697), tot i que aquells que no hagin formalitzat la inscripció podran assistir segons disponibilitat de seients.
La producció del documental ha comptat amb la col·laboració de voluntaris de l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp, que han aportat testimonis i experiències personals, i amb la productora audiovisual Liats, que ha fet realitat aquesta iniciativa. A més, el Parc Central difondrà clips del documental a les pantalles del centre i a les seves xarxes socials, i la setmana següent a l’estrena es podrà veure íntegre al canal de YouTube del centre.
Francisco Lambea, gerent del Parc Central, ha destacat: “Amb aquest documental volem oferir un retrat de la vida de les persones amb Alzheimer i de les que les envolten. Gràcies a la col·laboració de l’associació i dels voluntaris, hem pogut donar forma a un relat humà que busca conscienciar i reconèixer l’esforç i la dedicació de les persones que conviuen amb aquesta malaltia”.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del festival “Un dia per recordar”, que enguany celebra la seva quarta edició, i dins de la campanya de responsabilitat social de CBRE Iberia, i Caring for Communities (C4C), que fomenta accions de sensibilització i suport a la comunitat, especialment en matèria de salut i benestar social.