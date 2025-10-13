Inundacions
L’Ajuntament netejarà el torrent de la Móra dues vegades a l’any
S’eliminarà la vegetació existent al tram inicial de la riera per facilitar l’evacuació de les aigües
L’Ajuntament de Tarragona netejarà la capçalera del torrent de la Móra dues vegades a l’any amb l’objectiu de garantir la correcta circulació de les aigües i prevenir inundacions en episodis de pluja intensa. La intenció és fer-hi un manteniment periòdic, eliminant la vegetació existent al tram inicial de la riera —la més propera al barranc— tant a l’estiu com a l’hivern.
El consistori ha licitat els treballs previstos fins al primer semestre del 2027 per 14.035,23 euros (IVA inclòs). Aquest pròxim mes de desembre, l’empresa adjudicatària ja executarà una primera actuació en el torrent, la qual es repetirà cada sis mesos. La seva tasca principal serà desbrossar i retirar la vegetació, la qual s’haurà de trinxar. «Les parts aèries dels canyars hauran de ser convenientment triturades fins a assolir fragments de mida inferior als 10 centímetres», s’explica en els plecs tècnics.
La companyia escollida també s’encarregarà d’arreplegar i transportar els residus a l’abocador autoritzat. En aquest sentit, s’expressa que la zona de l’actuació haurà de quedar neta i sense cap element que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua. Tot i que, en aquesta licitació, la darrera intervenció està fixada per al juny del 2027, la idea és que els treballs de desbrossament es continuïn executant durant els següents anys a través de nous contractes.
Les deficiències
El tram inicial de la riera «presenta deficiències pel que fa a la correcta circulació d’aigües lliures degudes, principalment, a la proliferació de vegetació en la llera i les riberes», segons la memòria del projecte. Atesos els recents episodis de fortes pluges, que aniran en augment pels efectes del canvi climàtic, «cal deixar lliure» aquesta avinguda d’aigua que pot inundar les finques de l’entorn.
Fa pràcticament un any, la DANA va colpejar amb força la urbanització de la Móra, on els veïns van patir nombrosos danys materials. Arran d’aquest episodi, l’Ajuntament es va comprometre a impulsar diferents mesures per evitar noves inundacions. Per exemple, la neteja del torrent, que en pocs mesos es farà realitat. El passat 1 d’octubre, també es van iniciar les obres de construcció del nou tanc anti-DSU, amb una inversió d’1,5 MEUR, que ajudarà a regular i tractar els desbordaments d’aigua.
Tot i aquests avenços, encara queden algunes tasques pendents, com la creació d’una comissió tècnica amb veïns i administracions per a «coordinar esforços», la renaturalització del torrent —per a la qual ja hi ha una partida de 120.000 euros en els pressupostos del 2025— o la redacció d’un estudi hidrològic.