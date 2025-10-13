Habitatge
L’Ajuntament inhabilita 32 pisos turístics a Tarragona després de revisar 200 habitatges
Des del 15 d’abril fins el 7 d’octubre s’han revistat 200 habitatges
L’Ajuntament de Tarragona ha inhabilitat 32 habitatges turístics després de revisar 200 pisos des del 15 d’abril fins al 7 d’octubre de 2025. La inspecció, feta de manera aleatòria i a partir de dades del Registre de Turisme de la Generalitat i del Departament d’Activitats municipal, ha permès detectar pisos que, tot i disposar de llicència, s’utilitzaven com a habitatges habituals i no com a allotjaments turístics.
Segons la normativa vigent, l’administració pot procedir a la baixa d’una activitat si no s’ha exercit de manera efectiva. En aquest cas, 52 expedients van ser incoats per inactivitat, dels quals 32 ja han estat revocats, 14 estan en estudi d’al·legacions i la resta en procés de notificació. L’objectiu és continuar revisant les més de dues mil llicències existents a la ciutat.
L’alcalde, Rubén Viñuales, ha subratllat la importància d’aquesta mesura per facilitar l’accés a l’habitatge: “Estem treballant des de tots els fronts per garantir que cap tarragoní sigui expulsat de la seva llar per convertir-la en allotjament turístic. Aquesta revisió forma part d’un pla més ampli que inclou la construcció de 192 habitatges al PP10 i l’adquisició d’un edifici al carrer Lleida”.
El portaveu d’En Comú-Podem, Jordi Collado, ha afegit que la mesura neix també de demandes veïnals: “Una veïna de la Part Alta va alertar que el propietari volia recuperar el pis per ús turístic. Això va activar el treball dels tècnics municipals i el diàleg amb el sector. Tarragona es converteix així en pionera en la regularització de l’ús de llicències”.
Per dur a terme la inhabilitació, l’Ajuntament ha utilitzat l’article 36 de la Llei 18/2020, que permet revocar activitats que no s’exerceixen de manera efectiva. En el cas dels pisos turístics, s’ha comprovat que no s’hagin utilitzat com a habitatge d’ús turístic durant l’últim any, contrastant les dades amb el padró municipal.
Tant Viñuales com Collado han coincidit en la necessitat de comptar amb el suport de la Generalitat per continuar amb les inspeccions i assegurar la correcta aplicació de la normativa.